15.03.2021
17:48
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Экономика

ЖДЯ объявляет скидку 50% на проезд школьников

Акционерная компания «Железные дороги Якутии»  объявляет скидки  в размере 50% на проезд детей  в возрасте от 10 до 17 лет  в плацкартных и общих вагонах в летний период с 1 июня по 31 августа 2020 года в поездах дальнего следования, курсирующих  по территории Российской Федерации. Льготные билеты можно приобрести  с 16 марта 2021 года  в билетных кассах и на официальном сайте ОАО «РЖД».

Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).

Напомним, что в учебный период  с 1 сентября по 31 мая действует постоянная льгота для школьников от 10 лет  и старше в размере 50% на проезд в плацкартных и общих вагонах. 

Акция по предоставлению скидки для школьников в летний период  проводится с 2016 года, давая возможность школьникам пользоваться 50% скидкой круглогодично.

При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет  действует детский тариф, который составляет 35% от стоимости полного (взрослого) тарифа. Детям в возрасте до 5 лет оформляется безденежный (бесплатный) проездной документ.

Справки по телефонам +7 (4112) 31-80-81:

Касса ж.д. вокзала Алдан, доб.7193

Касса ж.д. вокзала Томмот, доб.7450

Касса ж.д. вокзала Нижни Бестях, доб.7381

Касса АО «АК « ЖДЯ»  в г. Якутске, доб. 8909

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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