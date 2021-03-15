ЖДЯ объявляет скидку 50% на проезд школьников

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» объявляет скидки в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах в летний период с 1 июня по 31 августа 2020 года в поездах дальнего следования, курсирующих по территории Российской Федерации. Льготные билеты можно приобрести с 16 марта 2021 года в билетных кассах и на официальном сайте ОАО «РЖД».

Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).

Напомним, что в учебный период с 1 сентября по 31 мая действует постоянная льгота для школьников от 10 лет и старше в размере 50% на проезд в плацкартных и общих вагонах.

Акция по предоставлению скидки для школьников в летний период проводится с 2016 года, давая возможность школьникам пользоваться 50% скидкой круглогодично.

При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет действует детский тариф, который составляет 35% от стоимости полного (взрослого) тарифа. Детям в возрасте до 5 лет оформляется безденежный (бесплатный) проездной документ.

Справки по телефонам +7 (4112) 31-80-81:

Касса ж.д. вокзала Алдан, доб.7193

Касса ж.д. вокзала Томмот, доб.7450

Касса ж.д. вокзала Нижни Бестях, доб.7381

Касса АО «АК « ЖДЯ» в г. Якутске, доб. 8909