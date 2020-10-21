ЖДЯ объявляет конкурс ледовых скульптур «Новогодняя фантазия»

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» совместно с администрацией МР «Мегино-Кангаласский улус» 20-23 ноября 2020 года проведет конкурс ледовых скульптур «Новогодняя фантазия» на призы Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

Конкурс будет проведен на привокзальной площади станции Нижний Бестях и посвящается 25-летнему юбилею Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

Участники должны будут изготовить ледяную скульптуру на новогоднюю тему. Творения участников украсят привокзальную площадь станции Нижний Бестях. Также на привокзальной площади будет установлена новогодняя елка и горка.

Победители конкурса, занявшие первые три места, а также победители двух номинаций будут награждены денежными призами, памятными дипломами и подарками. Всем участникам будут вручены поощрительные призы.

Главный приз – 150 тысяч рублей.

Также будут специальные призы от Главы Мегино-Кангаласского улуса и генерального директора АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».

К участию в конкурсе приглашаются как отдельные лица, так и команды до двух человек от 18 лет и старше.

Заявки на участие с эскизами предполагаемых скульптур и приложением необходимых документов согласно п.4.3. Положения принимаются до 01 ноября 2020 года по эл. адресу: info_yakutsk@rw-y.ru.

Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться на сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru в разделе «Информация»