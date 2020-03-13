ЖДЯ объявила о льготных билетах для школьников

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» присоединяется к акции ОАО «РЖД» по предоставлению скидки в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет в летний период с 1 июня по 31 августа 2020 года в поездах дальнего следования, курсирующих по территории Российской Федерации.

Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные и общие вагоны.

Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).

Напомним, что в учебный период с 1 сентября по 31 мая действует постоянная льгота для школьников от 10 лет и старше в размере 50% на проезд в плацкартных и общих вагонах.

Акция по предоставлению скидки для школьников в летний период проводится с 2016 года, давая возможность школьникам пользоваться 50% скидкой круглогодично.

При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет действует детский тариф, который составляет 35% от стоимости полного (взрослого) тарифа. Детям в возрасте до 5 лет оформляется безденежный (бесплатный) проездной документ.

Справки по телефонам +7 (4112) 31-80-81, доб. 7083