18.04.2023
19:21
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Экономика

ЖДЯ: Обсуждение с китайской стороной пограничного перехода Джалинда–Мохэ

17 апреля в Москве генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин встретился с представителями  посольства Китайской народной республики в Российской Федерации  — с советником по экономике Гао Шисянь  и вторым секретарем Ван Линем — по вопросам сотрудничества и взаимных консультаций по открытию пограничного перехода Джалинда – Мохэ.

Напомним, в марте и апреле текущего года прошли две рабочие поездки представителей Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в Китай по вопросам подготовки и реализации проекта создания нового международного транспортного коридора на основе железнодорожной магистрали Мохэ (КНР) — Джалинда — Сковородино — Якутск (Нижний Бестях) — Магадан (порт) с железнодорожным пограничным переходом через р. Амур (Хэйлунцзян). Китайская сторона  проявляет большой интерес к реализации данного проекта.

В настоящее время активно проводится работа по возобновлению работы смешанного автомобильно-водного пункта пропуска Джалинда – Мохэ  до конца текущего года.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ

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