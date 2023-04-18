ЖДЯ: Обсуждение с китайской стороной пограничного перехода Джалинда–Мохэ

17 апреля в Москве генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин встретился с представителями посольства Китайской народной республики в Российской Федерации — с советником по экономике Гао Шисянь и вторым секретарем Ван Линем — по вопросам сотрудничества и взаимных консультаций по открытию пограничного перехода Джалинда – Мохэ.

Напомним, в марте и апреле текущего года прошли две рабочие поездки представителей Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в Китай по вопросам подготовки и реализации проекта создания нового международного транспортного коридора на основе железнодорожной магистрали Мохэ (КНР) — Джалинда — Сковородино — Якутск (Нижний Бестях) — Магадан (порт) с железнодорожным пограничным переходом через р. Амур (Хэйлунцзян). Китайская сторона проявляет большой интерес к реализации данного проекта.

В настоящее время активно проводится работа по возобновлению работы смешанного автомобильно-водного пункта пропуска Джалинда – Мохэ до конца текущего года.