21.12.2022
20:00
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Экономика

ЖДЯ не планирует расширять пассажирские маршруты

Генеральный директор АО «АК «Железные дороги Якутии» Василий ШИМОХИН сообщил ТайгаПост:

— В ближайшей перспективе мы не видим необходимости расширять количество пассажирских маршрутов. Те, что уже имеются, охватывают основные, самые востребованные направления. Теперь нам необходимо отшлифовать их, отрегулировать трансфер через Лену, чтобы сделать максимально удобными и надежными. Пока идет реконструкция Транссиба и БАМа, нет смысла закладывать новые маршруты. Доведем весь процесс до хорошего качества, будем дальше бороться за пассажира, предлагать новые услуги. Сейчас с Администрацией Якутска ищем в разрабатываемом мастер-плане города хорошее место для причала наших судов, задействованных в трансфере пассажиров до Нижнего Бестяха. С той стороны мы поставили теплый пункт ожидания. По договоренности с руководством Управления федеральной дороги «Вилюй» к нему заасфальтировали трассу, теперь будем оборудовать объект на этом берегу Лены.

Подробнее на ТайгаПост https://taigapost.ru/news/nas-zhdut-tam-gde-poka-hodyat-tolko-medvedi-vasiliy-shimohin

Фото: тгк ТайгаПост
Источник: тгк ТайгаПост

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