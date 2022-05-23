ЖДЯ: нас объединяет не только профессиональная деятельность, но  и увлечение вокальным творчеством

20 мая в Центре культуры АО «АК «ЖДЯ» в г. Алдане состоялся отчётный концерт вокального ансамбля Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

Коллектив продемонстрировал достижения за 10-летний творческий путь. Свой юбилей ансамбль отметил в апреле текущего года — это значимая дата не только для вокального коллектива, но и для Акционерной компании «Железные дороги Якутии». Ведь судьба каждого участника коллектива связана с якутской железной дорогой. Несмотря на профессиональную занятость, они находят время для репетиций и выступлений, чтобы радовать зрителей своим творчеством.

Ансамбль был создан в 2012 году по инициативе двух человек: Мария Атаманчук, будучи в то время председателем профкома, выступила с предложением создать вокальный ансамбль, а генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин всецело поддержал эту идею. И вот уже на протяжении десяти лет благодаря личной поддержке Василия Владимировича ансамбль радует своих зрителей высоким мастерством, красивой музыкой, новыми костюмами, даря гостям в зрительном зале хорошее настроение и теплую дружескую атмосферу.

Первым руководителем ансамбля был Владимир Иванович Солошенко, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия). С уходом Владимира Ивановича на смену пришла Инна Павловна Самойлова, которая уже четвёртый год руководит коллективом. Благодаря ей ансамбль продолжает жить и вписывать новые страницы в своей истории.

Репертуар ансамбля очень разнообразен, он включает песни о железной дороге, военные, патриотические, лирические, но, чтобы идти в ногу со временем и пополнять ряды своего зрителя, репертуар наполняется и современными композициями.

Отчетный концерт прошел на одном дыхании, ведь участники ансамбля очень старались для своих зрителей. Выступлениям на сцене предшествовали многодневные репетиции.

В творческую атмосферу зрители погрузились не только благодаря прекрасному исполнению песен, но и благодаря видеоролику, который демонстрировался в ходе концерта и отражал жизнь ансамбля – репетиции, выступления и моменты побед.

Участники ансамбля, Анатолий Романович, Лариса Солошенко Юлия Вершута, Дина Блохина, Вероника Евлина, Марина Магдич, Ольга Гаврилова, Алёна Зайцева, Инна Самойлова исполнили полюбившиеся зрителям композиции «Якутия моя», «Железная дорога», «Эх, Россия», «Судьба моя – дорога», «Широка страна моя родная», «Птица счастья», «Дружба», «Мир не прост» и другие. Были и их выступления и соло, и дуэтами.

Поддержал ансамбль и их коллега – заместитель главного инженера Олег Мартель, который исполнил песни «Этот город самый лучший» и «Арт-обстрел».

Поздравить вокальный ансамбль пришла директор историко – краеведческого музея Муниципального образования город Алдан, председатель Профсоюза работников культуры Алданского района Оксана Гусакова.

Заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Владимир Мирошник приветствовал участников коллектива и за личный вклад в распространение песенной культуры, понимание ее глубокого значения и сохранение лучших традиций ансамбля вручил Благодарность генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии» руководителю ансамбля Инне Самойловой. Отметив многолетнее участие в творческой жизни коллектива Акционерной компании «Железные дороги Якутии», он вручил грамоты Марине Магдич, Ларисе Солошенко, Веронике Евлиной, Юлии Вершута и Анатолию Романовичу.

Исполнительный директор АО «АК «ЖДЯ» Дмитрий Кондратов поздравил коллектив ансамбля с подведением итогов 10-летней творческой деятельности и вручил денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей.

Для гостей праздничного концерта провели розыгрыш ценного приза от генерального директора Василия Шимохина. Победитель Гаврилова Нина Ивановна получила в подарок планшет фирмы «Samsung», ответив на вопрос о зарубежной стране, периоде и целях выезда ансамбля за пределы Российской Федерации.

Приятным сюрпризом для участников ансамбля стало видеопоздравление от бывших участников коллектива Валентины Балавиной, Марианны Алексеевой и Татьяны Бубновой, проживающих за пределами республики.

В завершение прозвучала песня «Мы единое целое», которая стала лейтмотивом концертной программы. «Ведь мы все такие разные — у нас разные вкусы, разные предпочтения, разные взгляды на жизнь. Но мы — единое целое — вокальный ансамбль Акционерной компании «Железные дороги Якутии» — говорят участники коллектива, которых объединяет не только профессиональная деятельность, но и увлечение вокальным творчеством.