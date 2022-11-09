09.11.2022
06:57
120
Экономика
ЖДЯ: На трансфер пассажиров привлечен вертолет
Вниманию пассажиров поезда!
В связи с осложнением погодных условий 9 ноября 2022 года трансфер пассажиров поезда будет частично выполняться с привлечением вертолета. Сбор пассажиров в 11.00 местного времени у пункта посадки на СВП в 203 мкр. у ЖК «Парус» по ул. Ларионова, 16. В приоритете пассажиры с детьми и женщины!
Справки по телефону: 8996 316 30 98, 8(4112)31-80-91, доб.7381
Источник: Пресс-служба ЖДЯ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.11.2022
0
12
09.11.2022
0
109
09.11.2022
0
458
09.11.2022
0
287
09.11.2022
0
1219
08.11.2022
0
681
08.11.2022
0
482
08.11.2022
0
273
08.11.2022
0
371
08.11.2022
0
813
08.11.2022
1
561
08.11.2022
0
264
08.11.2022
0
338
08.11.2022
0
355
08.11.2022
0
12875
08.11.2022
0
1082
08.11.2022
0
2760
08.11.2022
0
662
08.11.2022
1
867
08.11.2022
0
385
08.11.2022
0
392
08.11.2022
0
1466
08.11.2022
0
946
08.11.2022
0
272
08.11.2022
0
290
08.11.2022
0
2230
08.11.2022
0
763
08.11.2022
0
267
08.11.2022
0
1500
08.11.2022
0
656
08.11.2022
0
1030
08.11.2022
0
833
08.11.2022
0
328
08.11.2022
0
807
08.11.2022
0
6373
08.11.2022
0
460
08.11.2022
0
1077
08.11.2022
0
596
08.11.2022
0
1216
08.11.2022
0
525
08.11.2022
0
430
08.11.2022
0
1963
08.11.2022
0
426
08.11.2022
0
251
08.11.2022
0
1335
08.11.2022
0
1707
08.11.2022
0
328
08.11.2022
0
328
08.11.2022
0
2103
08.11.2022
0
469
08.11.2022
0
526
08.11.2022
0
1712
08.11.2022
0
40226
08.11.2022
0
407
08.11.2022
0
486
08.11.2022
0
1858
08.11.2022
0
1151
08.11.2022
0
14944
08.11.2022
0
2118
ТОП НОВОСТИ
07.11.2022
0
74243
08.11.2022
0
40327
05.11.2022
2
17331
08.11.2022
0
12979
06.11.2022
0
10232
05.11.2022
3
8977
03.11.2022
2
7755
07.11.2022
0
7067
08.11.2022
0
6392
07.11.2022
1
6086
Добавить комментарий