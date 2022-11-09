09.11.2022
06:57
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Экономика

ЖДЯ: На трансфер пассажиров привлечен вертолет

Вниманию пассажиров поезда!

В связи с осложнением погодных условий 9 ноября 2022 года трансфер пассажиров поезда будет частично выполняться с привлечением вертолета. Сбор пассажиров в 11.00 местного времени у пункта посадки на СВП в 203 мкр. у ЖК «Парус» по ул. Ларионова, 16. В приоритете пассажиры с детьми и женщины!

Справки по телефону: 8996 316 30 98, 8(4112)31-80-91, доб.7381

Источник: Пресс-служба ЖДЯ

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