ЖДЯ: Металл терял свою упругость, покрышки согревали нас…

Заметки со встречи в честь 30-летия прихода первого поезда на станцию Алдан.

Металл терял свою упругость,

Покрышки согревали нас…

20 декабря в теплом и уютном зале библиотеки им. Н.А.Некрасова в г.Алдане собрались добрые старые друзья — уважаемые ветераны строительства БАМа и АЯМа, а также староалданцы, которым довелось вместе со строителями пережить счастливый момент прихода первого поезда на станцию Алдан. Их пришел поздравить от лица руководства и железнодорожников АК «ЖДЯ» Александр Бугера, подчеркнувший, что сегодня у Акционерной компании «Железные дороги Якутии» большие планы и перспективы именно благодаря тому, что 30 лет назад транспортные строители преодолели невероятные трудности, привели дорогу в Алдан и пошли дальше, на Север, к Якутску.

Ведущая мероприятия Ольга Перцева, которая в дальнейшем провела прекрасный видеоэкскурс в историю строительства якутской железной дороги, предоставила слово Владимиру Михайленко, нынешнему генеральному директору МУП АПП, а ровно 30 лет назад в числе руководителей подразделений транспортных строителей участвующего в укладке того самого «золотого» звена бригадой Николая Прокопюка. Поздравляя, Владимир Александрович назвал всех людей, причастных к историческому моменту, свершившемуся 19 декабря 1992 года, героями, благодаря которым три десятилетия назад окрестности города огласил паровозный гудок и первый поезд прибыл на станцию Алдан.

О том, насколько тяжел был этот путь с 7 марта 1985 года, когда было принято Постановление Совета Министров СССР “О строительстве железнодорожной линии Беркакит — Томмот — Якутск”, прекрасно написал в своих книгах «Моя железная дорога» и «АЯМ – северная сестра БАМа» А.Н.Дудников, ставший инициатором этого торжественного вечера воспоминаний. Идею заслуженного транспортного строителя всецело поддержал генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» В.В.Шимохин, всегда отдающий должное внимание ветеранам-строителям и берущий на себя материальную составляющую всех мероприятий, а помогли ее осуществить сотрудники «Некрасовки», продумавшие сценарий и подобравшие исторические фотоматериалы, газеты для этого события.

Так, для несведущих молодых гостей встречи было открытием узнать, что Амуро-Якутская магистраль — это железная дорога, соединяющая Транссиб и БАМ с Якутией, что АЯМ берет свое начало на станции Сковородино и заканчивается в Нижнем Бестяхе, что 1239 километров пути строили в разное время, а наиболее активно в период строительства Большого БАМа. Новую железнодорожную магистраль рассматривали как начало сооружения третьего выхода к Тихому океану. Принимавшиеся соответствующие государственные решения, заявления руководителей самого высокого уровня вселяли уверенность, что дорога будет построена в установленные сроки — за 10 лет — с 1985 по 1995 годы. Тогда транспортные строители были уверены, что на АЯМе будет все так же, как и на БАМе. Однако путь до станции Нижний Бестях занял 34 года! Финансирование дороги то закрывали, то открывали снова, а на ней продолжали трудиться и верить, что когда-нибудь достроят, преданные АЯМу люди…

Очень близка тема родной железной дороги Якутии одноименному вокальному ансамблю под руководством Инны Самойловой, недавно защитившему звание «Народный». И песни звучали в этот день от девушек соответствующие: «Судьба моя, дорога», «До отправленья поезда осталось пять минут…» Более того, одну из популярных песен, которая «Остается с человеком…» вместе с ансамблем исполнил глава Алданского района Александр Шестопалов, ему, немного опоздавшему к началу, был сходу вручен микрофон, и после песни Александр Викторович поздравил собравшихся самыми теплыми словами. Конечно, эти песни пел весь зал, ведь приход первого поезда привнес в каждую алданскую семью 30 лет назад ту самую цивилизацию, о какой в северной глубинке могли только мечтать. И вспоминали все приглашенные этот день как большой всенародный праздник.

Не многие ветераны-строители смогли разделить радость встречи в этот день, иных уж нет, а те далече… Но те, кто смог прийти, переживали самые искренние воспоминания, как, например, Александр Николаевич Зайцев, прошедший с укладкой путь до Нижнего Бестяха от монтера пути, бригадира путейцев до мастера. Сейчас он на пенсии, ехать некуда, дом на Украине, откуда когда-то отправлялся строить северную железную дорогу, стал недоступным… Но сын Александр продолжает на железной дороге дело отца. Сейчас же Александр Николаевич вспомнил самые яркие моменты в своей трудовой биографии – конечно же, это рукопожатие Президента России Дмитрия Медведева на укладке «золотого» звена в Нижнем Бестяхе, кстати, этому моменту в прошлом году уже исполнилось 10 лет… Он рассказывает, как с невероятным подъемом, ударно старались перекрыть отставание прошлых лет, чтобы сдать Нижний Бестях к намеченному сроку: в Томмоте за 400 км от заветной цели «шили» рельсошпальную решетку, и, казалось, не было преград, чтобы в день прилета президента продемонстрировать, на что способны транспортные строители. Но это казалось совсем непосвященным… На самом деле работали днем и ночью.., гордость звучала в словах ветерана, когда он говорил, что по 30 километров пути укладывали в месяц… Тогда они были героями иностранных и российских СМИ, даже специально для журналистов снимали и вновь укладывали «золотое» звено, чтобы все смогли попасть в кадр их трудового подвига.

Люди вспоминали, а ансамбль вновь пел душевные песни:

Старый мотив железных дорог,

Вечная молодость рельсовых строк…

Кажется, будто вся жизнь впереди.

Не ошибись, выбирая пути!

Они не ошиблись, оставив после себя железную махину, магистраль, без которой уже немыслима наша жизнь, а дети, рожденные после 90-х, считают, что же в этом особенного, разве могло быть время без железной дороги…

За чаем с бутербродами и сладостями, а об угощении позаботился ООО «Пищевик», руководимый О.М.Головань, вспоминали герои этого дня свои трудовые будни, свою молодость, и словно в унисон этим воспоминаниям Олег Мартель исполнил песню «Голубая тайга», в которой есть слова – «мы за трудное счастье благодарны судьбе…». А будут ли благодарны наши потомки своей судьбе за трудности, от которых мы их сегодня так стараемся оградить, покажет время.

Но в день 30-летия прихода первого поезда на Алдан встретившимся ветеранам не хотелось расставаться: Богдану Станчуку, Александру Зайцеву и Владимиру Строганову было о чем поговорить. Вспомнили и о том, что, накануне, в 1991 году, когда стройка была на грани полной остановки, руководители подразделений создали «Ассоциацию строителей АЯМ» и сделали ставку на инициативность начальника штаба ЦК ВЛКСМ Василия Шимохина. Задачи, которые ставили тогда перед собой организаторы, были самые, что ни на есть насущные: чтобы дальше вести строительство, нужно не только решать вопросы снабжения, иметь «наверху» связи, чтобы не останавливалось финансирование. Тактика объединения одной целью дала свои результаты: кто, как и где умудрялся что-либо доставать, сегодня знают только те, кто это тогда затеял, но на производство пошли запчасти, ГСМ, стройматериалы, для семей строителей — жизненно необходимые вещи.

Конечно, это были крохи, но они позволяли не терять надежду. И в этой связи Владимир Строганов прочитал свои душевные стихи, которые с болью отражали те проблемы, с какими приходилось преодолевать каждый километр стройки и, особенно, в жгучие якутские морозы:

Металл терял свою упругость,

Покрышки согревали нас…

Это ли не самая точная характеристика перестроечного холодно-голодного периода…

И все-таки они выстояли, выстроили и готовы строить дальше. Не сломленное поколение, оно понимает, что только в движении продолжается жизнь. А значит – вперед, на Магадан! Такие пожелания звучали на прощание в адрес коллектива АК «ЖДЯ», который сегодня эксплуатирует железную дорогу Якутии, показывая небывалые результаты в перевозке грузов и пассажиров, расширяя свое географическое присутствие и оставаясь стратегически важной транспортной артерией, в которой бьется пульс строителей.