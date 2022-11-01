ЖДЯ: Изменилась стоимость проезда в купе

В связи с увеличением расходов на оказание услуг по перевозке в целях проведения сбалансированной тарифной политики с 1 ноября 2022 года отменяется понижающий коэффициент 0,8 на перевозку пассажиров в купейных вагонах АО « АК «ЖДЯ».

Тарифы на проезд в купейном вагоне АО «АК «ЖДЯ» с 1 ноября 2022 года по основным направлениям составят:

Нижний Бестях — Алдан – 2132,70 руб.

Нижний Бестях — Нерюнгри – 2659,10 руб.

Нижний Бестях — Тында – 3363,80 руб.

Нижний Бестях – Благовещенск – 5470,10 руб.

Нижний Бестях — Владивосток – 9152,40 руб.

Стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах, подлежащих государственному регулированию, остаётся без изменений.

Напомним, понижающий коэффициент 0,8 на перевозку пассажиров в купейных вагонах АО «АК «ЖДЯ» был введён летом 2021 года в целях повышения спроса на пассажирские перевозки и действовал до 31 октября 2022 года.

Справки по телефону: 8(4112) 31-80-81, доб. 7381