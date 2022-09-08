ЖДЯ: Итоги работы на ВЭФ

В рамках деловой программы ВЭФ генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин совместно с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым и губернатором Магаданской области Сергеем Носовым презентовал проект «Строительство железной дороги Нижний Бестях – Магадан» на выставочной экспозиции «Улица Дальнего Востока».

Макет будущей железной дороги Нижний Бестях – Магадан, с двух сторон которого установлены верстовые столбы с указанием километража и лозунга «Даешь Магадан!», произнесенного Героем социалистического труда Иваном Варшавским на праздновании 45-летия БАМа, связал выставочные экспозиции Республики Саха (Якутия) и Магаданской области.

Одним из первых макет посетил глава крупнейшей финансовой госкомпании страны «Дом.РФ» Виталий Мутко, который прошел по импровизированной железной дороге. Он выразил заинтересованность в сотрудничестве и готовность в обсуждении механизмов финансирования при реализации проекта строительства железной дороги до Магадана.

Одним из ключевых событий для якутских железнодорожников стало подписание 7 сентября соглашения между Республикой Саха (Якутия), Магаданской областью и АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» о взаимодействии по реализации проекта создания новой железнодорожной линии Нижний Бестях – Магадан.

Соглашение подписали глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор АО «АК «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин.

Давая комментарии СМИ, генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин сказал, что протяженность железной дороги «Нижний Бестях – Магадан» составит порядка 1500-1600 км. Проект состоит из трех этапов. Первый этап – это район Хандыги со строительством совмещенного моста через реку Алдан – 400 км равнинного участка, примерно такого же, как между Томмотом и Нижним Бестяхом. Второй этап – горный участок, переход через Верхоянский хребет – это наиболее сложный участок протяженностью примерно 550-600 км. И третий участок – это район Сусумана, район Ягодного и до порта Магаданской области, где добывается, как сказал губернатор области, порядка 25-30 тонн золота.

В дополнение к вопросу развития транспортной инфраструктуры на северо-востоке страны проведена рабочая встреча с представителями ЗАО «Граница», на которой Василий Шимохин и генеральный директор ЗАО «Граница» Владимир Сакун обсудили вопросы формирования дополнительного международного транспортного коридора через погранпереход Джалинда — Мохэ.

Также на площадке ВЭФ 6 сентября Акционерная компания «Железные дороги Якутии» подписала меморандум о сотрудничестве с ГК 1520 в целях развития стратегического партнерства в области строительства и модернизации железнодорожной инфраструктуры, внедрения современных цифровых систем управления движением поездов и процессами перевозок на территории Республики Саха (Якутия).

В рамках спортивной программы 7 сентября делегация Акционерной компании «Железные дороги Якутии» посетила соревнования по якутским видам спорта «Тихоокеанский рубеж» на призы Акционерной компании «Железные дороги Якутии», в которых приняли участие представители пятнадцати стран. Проведены состязания по мас-рестлингу, тутум эргиир, якутским прыжкам, якутской веревочке, «водопою с проруби», эстафете по бегу с мешками, которые весят по 100 кг.