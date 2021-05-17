ЖДЯ информирует об изменении в расписании

Уважаемые пассажиры!

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» информирует вас об изменении с 15 июня 2021 года времени отправления пассажирского поезда №327/328 Нижний Бестях-Нерюнгри, а также времени и даты отправления вагонов беспересадочного сообщения Нижний Бестях-Хабаровск, Нижний Бестях-Благовещенск, Нижний Бестях-Иркутск.

Всех, кто ранее, до 10 мая 2021 года, приобрел билеты в указанные вагоны и поезд, просим обратиться в железнодорожные кассы для переоформления проездных документов.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Телефон для справок: 8 (4112) 31 80 81