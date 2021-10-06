06.10.2021
12:07
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Экономика

«ЖДЯ» и «Почта России» обсудили возможность перевозок прямых почтово-багажных вагонов до станции Нижний Бестях

5 октября состоялось выездное рабочее совещание  с участием заместителя генерального директора по стратегическому развитию Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Алексея Местникова и представителей АО «Почта России» по вопросам организации перевозок почты  прямыми  почтово-багажными вагонами до станции Нижний Бестях.

Представителям «Почты России» показали инфраструктуру станции Нижний Бестях,  место возможного  производства погрузо-разгрузочных работ.

Участники встречи обсудили возможность организации экспериментальной перевозки почтовых отправлений прямыми почтово-багажными вагонами из Москвы, Новосибирска и Владивостока до станции Нижний Бестях, по итогам которых смогут определить эффективность данной транспортно-логистической схемы.

По словам заместителя генерального директора по стратегическому развитию Алексея Местникова специалисты Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в данный момент прорабатывают   вопрос применения тарифных ставок на перевозку почты почтово-багажными вагонами в указанных направлениях на уровне общесетевых  тарифов.

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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