ЖДЯ и «Мечел Майнинг» договорились о строительстве нового разъезда «Тит»

Для отгрузки руды с месторождения «Сиваглинское»

15 октября состоялась встреча руководства акционерной компании «Железные дороги Якутии» с руководством ООО «Управляющая компания «Мечел Майнинг». В ходе встречи генеральным директором АО «АК «ЖДЯ» Василием ШИМОХИНЫМ и генеральным директором ООО «Управляющая компания «Мечел» Андреем ПАЗЫНИЧЕМ достигнута договоренность по строительству на инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» нового разъезда «Тит». УК «Мечел Майнинг» в свою очередь начнет разработку нового железорудного месторождения «Сиваглинское».

«В планах компании уже в конце 2022 года начать отгрузку руды в адрес металлургических заводов европейской части России. Общий же объем отгрузки составит до 1 млн тонн в год» — прокомментировал итоги встречи генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин.

Группа компаний «Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от добычи сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

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Сиваглинское месторождение расположено в 90 км севернее Нерюнгри и относится к Южно-Алданскому железорудному району. Его балансовые запасы составляют 26,4 млн тонн руды по российским стандартам, среднее содержание железа около 53%.