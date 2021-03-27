Обсуждена передача поездов на стыковочной станции Нерюнгри-пассажирская

26 марта в Хабаровске в Дальневосточной железной дороге состоялось совещание по вопросам взаимодействия смежных инфраструктур – ОАО «РЖД» и АО «АК «ЖДЯ».

В совещании приняли участие первый заместитель начальника ДВЖД – филиала ОАО «РЖД» Андрей Кравчук, генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин, руководители и специалисты основных подразделений ДВЖД и АО «АК «ЖДЯ».

Главной темой встречи стало обсуждение вопросов организации беспрепятственного приема-передачи грузов по стыковому пункту Нерюнгри-пассажирская, а также вывоза предъявляемых и перспективных объемов грузов ООО «Колмар – продажи и логистика».

По информации Василия Шимохина в целом инфраструктура и тяговый подвижной состав АО «АК «ЖДЯ» позволяют обеспечить безусловное удовлетворение спроса на железнодорожные перевозки в регионе.

АО «АК «ЖДЯ» обеспечивается стабильный прием всего поступающего для обеспечения погрузки угля порожнего подвижного состава, прием-передача груженых вагонов с народнохозяйственными грузами.

По его словам, в январе – феврале АО «АК ЖДЯ» имели техническую возможность подъема собственными локомотивами брошенных маршрутов с порожними вагонами на участке Тында – Беркакит Дальневосточной железной дороги.

Он также отметил, что первые два месяца текущего года показывают рост объемов перевезенной угольной продукции относительно аналогичного периода 2020 года на 27,8%. На 2021 год объем вывоза угольной продукции из Южной Якутии с учетом малых предприятий согласно предварительным заявкам может составить 8,018 млн. тонн.

В настоящее время линия на участке Нерюнгри-Пассажирская – Чульбасс АО «АК «ЖДЯ» обеспечивает вывоз из Южной Якутии угля до 10 млн тонн в год, а также ввоз в Якутию 2 млн тонн народнохозяйственных грузов. На участке Чульбасс – Томмот – Нижний Бестях от 2 до 2,5 млн тонн в год.

С вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей ООО «УК «Колмар» к 2023 году увеличит добычу угольной продукции, которая составит более 12 млн тонн в год. Для обеспечения погрузки данного объема угля АО «АК «ЖДЯ» завершаются работы по строительству подъездного пути необщего пользования от станции Чульбасс до станции Инаглинская-2 в составе объекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры АО «ГОК «Инаглинский». В постоянную эксплуатацию объект будет запущен в первом полугодии 2021 года.

Он отметил, что в рамках мероприятий по завершению строительства отдельных объектов участка Беркакит-Томмот, предусмотренных распоряжением Главы РС(Я) от 25.07.2015 г. №678-РГ, проводятся работы для увеличения пропускной и провозной способности участка Беркакит-Томмот, которые позволят к 2023 году обеспечить вывоз угля и перевозку народнохозяйственных грузов до 14-17 млн тонн в год. При этом достижение параметров перевозки в 17,1 млн. тонн угольной продукции возможно при согласовании ОАО «РЖД» приема поездов весом 7100 тонн.

«Нами успешно проведены испытания, и мы готовы передавать на ОАО «РЖД» угольные маршруты с весом поезда 7100 тонн» — сказал Василий Шимохин.

Участники совещания согласовали принятие мер по обеспечению максимально ритмичной передачи грузов на инфраструктуру АО «АК «ЖДЯ».