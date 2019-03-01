ЖДЯ и ДВГУПС провели профориентационные встречи со школьниками

С 26 по 28 февраля Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» совместно с Дальневосточным университетом путей сообщения (ДВГУПС) проведены ежегодные профориентационные встречи со школьниками Хангаласского и Мегино-Кангаласского улусов.

Заместитель директора института управления, автоматизации и телекоммуникаций ДВГУПС Юрий Мильков и инженер по подготовке кадров АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Надежда Иванова совместно с представителями улусных управлений образования посетили 8 школ в Покровске, Немюгинцах, Мохсоголлохе, Качикатцах, Техтюре, Павловском, Хара и Табаге. На встречи были приглашены учащиеся 8-11 классов, которым рассказали о железнодорожных профессиях, дали подробную информацию по всем направлениям подготовки бакалавров, специалистов, магистров в ДВГУПС.

Юрий Александрович рассказал ребятам о своем университете, его традициях, правилах поступления, о перспективах, особенностях обучения, которые ждут будущих абитуриентов.

Надежда Ивановна подробно ознакомила школьников с основными положениями целевой подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием для Акционерной компании «Железные дороги Якутии», подробно рассказала о работе приемной комиссии, о правилах поступления и сроках проведения предметной олимпиады в городе Алдане. Она подчеркнула, что в этом году 26 -27 марта уже в восьмой раз в г.Алдане будет проведена предметная олимпиада для поступления в ДВГУПС с охватом выпускников Алданского, Хангаласского и Мегино-Кангаласского улусов. Участие в олимпиаде даст шанс абитуриентам для поступления в ДВГУПС и получить качественное образование с дальнейшим трудоустройством в Акционерной компании «Железные дороги Якутии». Причем, ежегодно компания «Железные дороги Якутии» берет на себя все расходы по проживанию, питанию участников олимпиады и доставке их к месту проведения олимпиады и обратно. В проведении олимпиады в Алдане от ДВГУПС примет участие профессор, доктор физико-математических наук Криштоп В.В. Следует отметить, что олимпиада проводится по линии Министерства образования и науки РС (Я).

Она также дала информацию о возможности получения специальностей среднего и начального профессионального образования в Транспортном техникуме в п. Нижний Бестях и Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта – филиале ДВГУПС.

Школьникам показали профориентационный фильм АО «АК «ЖДЯ», из которого ребята узнали об основных особенностях востребованных железнодорожных профессий.

«Фильм и полученная информация вызвали большой интерес у школьников, ребята задавали интересующие их вопросы. В основном они касались особенностей обучения в университете, проблем трудоустройства. Вместе с тем вызывает обеспокоенность, что ежегодно очень мало выпускников, особенно сельских школ, выбирают для сдачи ЕГЭ физику. А на наши инженерные специальности сдача физики обязательна» — отметила Надежда Иванова. Она также выразила благодарность улусным управлениям образования Мегино-Кангаласского и Хангаласского районом за содействие и помощь в организации встреч со школьниками.

Следует отметить, что будущих выпускников интересует не только перспектива будущего выбора профессии, но и перспективы развития якутской железной дороги, начиная с открытия пассажирского движения до станции Нижний Бестях и заканчивая вопросами строительства железнодорожного моста через реку Лена.

Подобные встречи являются традиционными для компании «Железные дороги Якутии» и проводятся ежегодно в школах улусов, по территориям которых пролегает железная дорога. Они играют очень важную роль для профессионального самоопределения будущих выпускников. Благодаря таким встречам школьники узнают о возможностях и перспективах целевого обучения и дальнейшего трудоустройства. А для компании целевое обучение – это инструмент для подготовки квалифицированных специалистов дефицитных железнодорожных профессий.

Напоминаем, что в рамках целевой подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием АО «АК «ЖДЯ» сотрудничает с Дальневосточным государственным университетом путей сообщения с 1994 года, который сегодня является опорным вузом для подготовки квалифицированных кадров для якутской железной дороги.