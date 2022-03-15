ЖДЯ и ДВГУПС провели профориентационные встречи со школьниками

10-11 марта Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» совместно с Дальневосточным университетом путей сообщения (ДВГУПС) иГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум им. Р.И.Брызгалова» проведены профориентационные встречи со школьниками Таттинского, Чурапчинского и Усть-Алданскогоулусов.

Заместитель директора Центра по формированию контингента студентов ДВГУПС Светлана Бочкарева,преподаватель спецдисциплин по строительству железных дорог ГОБУ РС(Я) «Транспортный техникум» Зоя Андреева и инженер по подготовке кадров АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Надежда Иванова совместно с представителями улусных управлений образования посетили школы в селах Ытык-Кюель, Черкех, Чурапча, Маралай, Телей, Борогонцы и Мындаба.На встречи были приглашены учащиеся 8-11 классов, которым рассказали о железнодорожных профессиях, дали подробную информацию по всем направлениям подготовки бакалавров, специалистов, магистров в ДВГУПС.

О Дальневосточном университете путей сообщения, который готовит основные инженерные кадры для «Железных дорог Якутии», рассказала Светлана Геннадьевна Бочкарева. Она подробно остановилась наего традициях, правилах поступления, перспективах и особенностях обучения, которые ждут будущих абитуриентов. Также она дала информацию о возможности получения специальностей среднего и начального профессионального образования в Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта – филиале ДВГУПС.

В республике специалистов среднего звена для железнодорожного транспорта готовят в Транспортном техникуме, который находится в п. Нижний Бестях. О том, какие профессии можно получить в техникуме рассказала Зоя Александровна Андреева.

Надежда Ивановна подробно ознакомила школьников с основными положениями целевой подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием для Акционерной компании «Железные дороги Якутии», подробнорассказала о работе приемной комиссии, о правилах поступления и сроках проведения предметной олимпиады в городе Алдане. Она отметила, что в этом году предметная олимпиада для поступления в ДВГУПС будет проведена 23-25 марта в г.Алданес охватом выпускников Алданского, Хангаласского,Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского, Усть-Алданского, Амгинского улусов, а также г. Нерюнгри.

Предметная олимпиада проводится совместно с министерством образования и науки Республики Саха (Якутия). Все расходы по проживанию, питанию участников олимпиады и доставке их к месту проведения олимпиады и обратноежегодно компания «Железные дороги Якутии» берет на себя.

«В этом году мы увеличили охват улусов для участия в олимпиаде. Впервые примут участие выпускники школ Чурапчинского, Таттинского, Усть-Алданского, Амгинского улусов. Считаю, что встречи со школьниками прошли плодотворно, была заинтересованность с их стороны в заданных вопросах. Благодаря таким встречам школьники узнают о возможностях и перспективах целевого обучения и дальнейшего трудоустройства.Хочу выразить благодарность улусным управлениям образования Чурапчинского, Таттинского, Усть-Алданского улусов за содействие и помощь в организации встреч со школьниками. На этой неделе нам еще предстоят встречи со школьниками Амгинского улуса» — поделилась информацией инженерпо подготовке кадров АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Надежда Иванова.