30.12.2019
14:45
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Экономика

ЖДЯ доводит до сведения пассажиров…

Расписание работы железнодорожного вокзала Нижний Бестях в новогодние праздники 2020 года:

1.01.2020 с 12-00 до 17-00;

02.01.2020 с 04-30 до 14-30;

03.01.2020 с 09-00 до 15-00;

04.01.2020 с 04-30 до 14-30;

05.01.2020 с 09-00 до 15-00;

06.01.2020 с 04-30 до 14-30;

07.01.2020  с 09-00 до 15-00.

С 08.01.2020 в обычном режиме с 4-30 до 16-30 (четные числа), с 8-00 до 20-00 (нечетные числа).

В остальные часы въезд на территорию  железнодорожного вокзала будет запрещён.

Фото: АК «Железные дороги Якутии»
Источник: Пресс-служба АК «Железные дороги Якутии»
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