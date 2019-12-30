ЖДЯ доводит до сведения пассажиров…

Расписание работы железнодорожного вокзала Нижний Бестях в новогодние праздники 2020 года:

1.01.2020 с 12-00 до 17-00;

02.01.2020 с 04-30 до 14-30;

03.01.2020 с 09-00 до 15-00;

04.01.2020 с 04-30 до 14-30;

05.01.2020 с 09-00 до 15-00;

06.01.2020 с 04-30 до 14-30;

07.01.2020 с 09-00 до 15-00.

С 08.01.2020 в обычном режиме с 4-30 до 16-30 (четные числа), с 8-00 до 20-00 (нечетные числа).

В остальные часы въезд на территорию железнодорожного вокзала будет запрещён.