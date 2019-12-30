30.12.2019
14:45
149
Экономика
ЖДЯ доводит до сведения пассажиров…
Расписание работы железнодорожного вокзала Нижний Бестях в новогодние праздники 2020 года:
1.01.2020 с 12-00 до 17-00;
02.01.2020 с 04-30 до 14-30;
03.01.2020 с 09-00 до 15-00;
04.01.2020 с 04-30 до 14-30;
05.01.2020 с 09-00 до 15-00;
06.01.2020 с 04-30 до 14-30;
07.01.2020 с 09-00 до 15-00.
С 08.01.2020 в обычном режиме с 4-30 до 16-30 (четные числа), с 8-00 до 20-00 (нечетные числа).
В остальные часы въезд на территорию железнодорожного вокзала будет запрещён.
Фото: АК «Железные дороги Якутии»
Источник: Пресс-служба АК «Железные дороги Якутии»
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