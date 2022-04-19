ЖДЯ доставили необходимый запас продовольствия раньше срока

Всего с начала года по железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск перевезено 2,6 млн тн товаров. В том числе на станцию «Нижний Бестях» по железной дороге прибыло 471,4 тыс. тонн грузов — объем грузоперевозок по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» до станции Нижний Бестях вырос на 21% в сравнении с показателями 2021 года. Таким образом, благодаря работе АО «АК «Железные дороги Якутии» в преддверии закрытия ледовых переправ и автозимников, сформирован необходимый запас товаров и продовольствия для большинства населения Якутии, достаточный до открытия навигации.

Слаженная работа диспетчерских служб АО «АК «ЖДЯ» и ОАО «РЖД» позволила доставить более 260 вагонов с социально-значимыми товарами до станции Нижний Бестях ранее нормативных сроков доставки. В ходе доставки грузов, по станции стыка с Дальневосточной ЖД Нерюнгри-Грузовая АО «АК «Железные дороги Якутии» количество принимаемых вагонов увеличилось до 150.

Для контроля и своевременной доставки грузов в регион в Минтрансе Якутии 10 марта была создана оперативная группа по обеспечению логистики при доставке жизнеобеспечивающих грузов в республику под руководством министра транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Владимира Сивцева. В состав опергруппы вошли – представители транспортных компаний, предприятия сельхоз товаропроизводителей и предприниматели. В целях мониторинга ситуации сотрудники Минтранса и других ведомств ежедневно выезжали на станцию Нижний Бестях, а также были командированы в г. Алдан и Нерюнгри. Свой вклад внесли и транспортные компании в сегменте контейнерных перевозок — ООО «Якутское контейнерное агентство» и ООО «Якутский Транзит».

Всего до станции Нижний Бестях доставлены 130,8 тыс. тн грузов в контейнерах, 187,7 тыс. тн нефтепродуктов, 38,5 тыс. тн продовольственных товаров, 22,2 тыс. тн строительных материалов.

В ходе республиканского оперштаба 29 марта глава Якутии Айсен Николаев заявил, что до закрытия автозимников все труднодоступные и отдалённые наслега Якутии должны быть обеспечены запасами продовольствия и социально значимыми товарами первой необходимости до начала навигации 2022 года.

«Благодаря общей работе все социально-значимые грузы были в установленные сроки доставлены в Якутск до закрытия ледовых переправ. Хочу поблагодарить коллег из РЖД, с которыми была достигнута договорённость о приоритетной отправке грузов в Якутию. Кроме того, для перевозки товаров был задействован грузовой автомобильный транспорт ООО «Ассоциация строителей АЯМ». Также благодаря совместной работе с АО АК «ЖДЯ» грузополучатели могли на сайте отследить прибытие вагонов со своими товарами. На сегодняшний день поставленная задача по обеспечению достаточного запаса товаров и продовольствия выполнена полностью», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Владимир Сивцев.

В свою очередь предприниматели-грузополучатели отметили, что оперативность в логистике важная составляющая в регионе и выразили благодарность деятельности опергруппы Минтранса Якутии за активное содействие в решение вопросов своевременной доставки товаров.