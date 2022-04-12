12.04.2022
19:29
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Природа
Ждем пополнения в медвежьей семье Колыманы и Ломоносова!
Белые медведи из якутского зоопарка «Орто Дойду» Колымана и Ломоносов встретились вновь после долгого перерыва. У этой пары уже родилось двое детей — медведица Харчаана и медведь Алмаз, которые отбыли на постоянное местожительство в другие российские зоопарки.
А родители этой весной в очередной раз встречают весну любви — нежатся на щедрое весеннем солнце. Ждем пополнения в беломедвежьей семье «Орто Дойду»! Видео тгк Телеканал Якутия 24
Фото: тгк Телеканал Якутия 24
Источник: тгк Телеканал Якутия 24
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