Ждем пополнения в медвежьей семье Колыманы и Ломоносова!

Белые медведи из якутского зоопарка «Орто Дойду» Колымана и Ломоносов встретились вновь после долгого перерыва. У этой пары уже родилось двое детей — медведица Харчаана и медведь Алмаз, которые отбыли на постоянное местожительство в другие российские зоопарки.

А родители этой весной в очередной раз встречают весну любви — нежатся на щедрое весеннем солнце. Ждем пополнения в беломедвежьей семье «Орто Дойду»! Видео тгк Телеканал Якутия 24