16.06.2021
16:00
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Политика

Ждать ли якутянам достойной старости?

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

С 2018 года население Якутии, как и вся страна, благодаря пенсионной реформе «омолаживается». Причиной повышения пенсионного возраста единороссы объясняют как единственную возможность решить проблему с трудовыми ресурсами. Только так можно «обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам», подчеркивал с трибун главный единоросс Дмитрий Медведев. Однако, до сих пор более 40% российских пенсионеров продолжают ждать индексации пенсий.

Сегодня в России больше 36 миллионов человек получают пенсию по старости.

«И только у них на пару сотен рублей растет пенсия, — делится депутат «Справедливой России» Федот Тумусов.– А пенсия у работающих пенсионеров, которых по стране более 14 миллионов, не индексируется уже много лет. То есть почти 40% пенсионеров, ради которых якобы пришлось поднимать пенсионный возраст, не дождались обещанного».

По мнению депутата, повышение пенсионного возраста не дало положительных результатов.

«И, когда я читаю, что единороссы после повышения пенсионного возраста пишут о росте пенсии, который едва превышает инфляцию на 1-3%, то просто поражаюсь такой наглости, — рассказывает справедливоросс. — И то эти цифры инфляции надо ещё изучить, так как они от Росстата».

Источник: Федор Горюнов
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