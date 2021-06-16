Ждать ли якутянам достойной старости?

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

С 2018 года население Якутии, как и вся страна, благодаря пенсионной реформе «омолаживается». Причиной повышения пенсионного возраста единороссы объясняют как единственную возможность решить проблему с трудовыми ресурсами. Только так можно «обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам», подчеркивал с трибун главный единоросс Дмитрий Медведев. Однако, до сих пор более 40% российских пенсионеров продолжают ждать индексации пенсий.

Сегодня в России больше 36 миллионов человек получают пенсию по старости.

«И только у них на пару сотен рублей растет пенсия, — делится депутат «Справедливой России» Федот Тумусов.– А пенсия у работающих пенсионеров, которых по стране более 14 миллионов, не индексируется уже много лет. То есть почти 40% пенсионеров, ради которых якобы пришлось поднимать пенсионный возраст, не дождались обещанного».

По мнению депутата, повышение пенсионного возраста не дало положительных результатов.