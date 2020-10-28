Ждать ли Якутии субсидирования авиасообщений из федерального бюджета?

Субсидирование авиасообщений: итоги встречи Федота Тумусова с министром финансов РФ.

27 октября депутаты фракции «Справедливая Россия» обсудили с министром финансов РФ Антоном Силуановым ключевые факторы федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

В ходе встречи депутат из Якутии Федот Тумусов поднял вопрос о субсидировании федеральным бюджетом авиасообщения с отдаленными районам Якутии.

Он напомнил, что в своё время с целью сокращения аэропортовых сборов были созданы федерально-казенные предприятия «Аэропорты Севера». Однако на деле 70% своих расходов они закрывают за счет коммерческой деятельности, основная доля которого ложится на аэропортовые сборы. То есть на кошельки авиапассажиров при покупке билета. Другая услуга «взлет-посадка» одной тонны в Якутии составляет в среднем 2440 рублей, когда как во Внуково 220 рублей. Разница? В десять раз!

Как итог, высокие цены на авиабилеты в республике. «Для того, чтобы улететь в Среднеколымск, нужно 35-40 тысяч рублей. Пути снижения тарифа — это в субсидировании и технико-экономическим решении», — подчеркнул справделиворосс.

«Если предприятие, как вы говорите, существует исключительно за счет коммерческой деятельности, за счет аэропортовых сборов, значит для того, чтобы их понизить, нужно субсидирование. Хоть предприятие и казенное, всё равно мы стараемся обеспечивать работу на основе самоокупаемости. Надо посмотреть возможные ресурсы, которые позволят снизить аэропортов сборы, но без ущерба для работы предприятия», — согласился с депутатом министр.

Было решено более детально разобраться с субсидированием федеральным бюджетом авиасообщения. Также на встрече обсуждались вопросы о тарифной политике на энергоресурсы в регионах Дальнего Востока, индексации пособий по безработице, об обеспечении жильем детей-сирот, о предоставлении кредитов регионам и строительстве больниц и поликлиник в субъектах Федерации, о выпуске инфраструктурных облигаций.