Жатайская БТЭФ внедряет новые технологии

В феврале руководством ПАО «ЛОРП» был утвержден план развития Жатайской БТЭФ до 2022 года. Тогда были определены схемы переноса цехов и зданий в связи со строительством Жатайской судоверфи, согласно которым под снос попадают 7 зданий (подготовка территории под строительство Жатайской судоверфи идет полным ходом). Кроме того, были обсуждены вопросы по выпуску вспомогательной продукции. Результаты проделанных работ очевидны.

Так, работники базы запустили в эксплуатацию новое оборудование по изготовлению металлических стропов методом опрессовки алюминиевой втулкой. Данный технологический процесс позволит значительно снизить трудоемкость на изготовление продукции и, как следствие, снизить себестоимость выпускаемых изделий.

Такелажная продукция широко применяется в структурных подразделениях пароходства, как на флоте – на судах и плавучих кранах, так и на берегу – на автомобильных и портальных кранах, в производственных цехах и участках. Также в комплект оборудования входит стенд для испытания выпускаемой продукции, что позволит лицензировать данный вид деятельности в Ростехнадзоре и получить признание как Российского речного регистра, так и Российского морского регистра судоходства. В будущем это даст право заниматься освидетельствованием средств крепления грузов на судах, работающих на морских участках и перевозящих палубный груз на грузовых крышках. Внедрение нового оборудования позволит пароходству ежегодно экономить финансовые средства.

Жатайская БТЭФ приступила к изготовлению новой продукции — алюминиевых спасательных шлюпок, вместимостью 4 человека, по согласованной Ленским филиалом Российского речного регистра технической документации. В пароходстве остро стоит вопрос по снабжению судов рабочими лодками и лодочными моторами. Как рассказали мастера, изготовление этих лодок идет без отставания от графика. Они будут использоваться на несамоходном флоте и как спасательное средство, и как рабочая лодка, а на самоходном – в качестве рабочей лодки. По плану в течение предстоящих пяти лет весь флот должен быть обеспечен такими лодками собственного производства.