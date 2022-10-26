Жатайская поликлиника приглашает на медосмотр

29 октября Жатайская поликлиника Медцентра г. Якутска в рамках акции «100 дней медосмотров», посвященных 100-летию ЯАССР, приглашает жителей Жатая на «День открытых дверей» С 9.00 до 14.00 по адресу Жатай, ул. Северная 23.

В этот день вы сможете пройти диспансеризацию, профилактический осмотр, ФЛГ, маммографию (передвижной автобус во дворе поликлиники), сдать анализы крови, получить вакцинацию от гриппа, коронавируса, пневмококковой инфекции, пройти ЭКГ, УЗИ исследование молочных желез (женщины младше 40 лет).

Прием пациентов будут следующие специалисты: терапевт, невролог, кардиолог, эндокринолог, гинеколог, стоматолог. На осмотры к врачам-специалистам необходимо записаться предварительно по номерам 42-62-86, 47-15-08. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС. Позаботьтесь о своем здоровье – пройдите медосмотр!