Жатайская БТЭФ модернизируется

На выездном совещании, состоявшемся в Жатайской базе технической эксплуатации флота ПАО «ЛОРП» под председательством генерального директора пароходства Сергея ЛАРИОНОВА, коллектив обсудил план мероприятий на навигацию 2021 года, определил круг задач на зимний судоремонт.

В связи с изменением логистики доставки грузов водным транспортом, строительством Жатайской судоверфи, вводом железной дороги и грузового терминала в пос. Нижний Бестях, было принято решение по переводу Пеледуйской базы технической эксплуатации флота в судоходный участок. С 2021 года Жатайская БТЭФ будет модернизирована и она станет единственным судоремонтным заводом. В связи с чем, нагрузка на коллектив базы увеличивается вдвое.

Впрочем, жатайцы уже сейчас приступили к разработке стратегии работы в новых условиях: подбирается персонал из числа технарей, рассматриваются вопросы размещения, в случае привлечения кадров извне, ведется оптимизация во всех сферах деятельности.

По словам начальника Жатайской БТЭФ Александра АЗАРОВА, безусловно, в настоящее время сложно сразу выходить на те мощности, которые ожидаются в следующем году, — это связано и с проводимыми работами на стратегической стройке, работами на слипе, ремонтом судов в навигационный период и т.д.

«Но мы настроены взять на себя ответственность и планомерно выполнять те объемы, которые перед нами ставятся руководством. Коллектив работоспособный, в случае нехватки кадров, будем привлекать из других регионов страны на условиях нашего коллективного договора» — сказал Александр Азаров.

Сергей Ларионов: «Нами принято решение о дополнительном обучении кадров как флотских, так и береговых служб. Для того, чтобы провести грамотную модернизацию нашего, теперь уже, единственного ремонтного завода, необходимо внедрять и новые технологии, и совершенствовать старые. Для этого мы будем привлекать профессионалов не только нашего региона, но и представителей других субъектов страны».

После совещания выездная делегация посетила объекты Жатайской БТЭФ и оценила положительно ход работ.