Жатай первым в стране избавится от аварийного жилья

В городском округе Жатай в ближайшее время снесут последний аварийный дом. Таким образом, поселок станет первым в стране муниципальным образованием без аварийного жилья.

Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин на заседании Общественного совета при министерстве строительства России сказал:

— Я надеюсь, что Жатай станет первым муниципальным образованием в стране, где не будет аварийного жилищного фонда.

Также в рамках заседания он говорил о том, что Жатай является лидером в стране по строительству энергоэффективного жилья – в поселке сейчас эксплуатируется 10 «умных» домов, а в целом по стране их всего около сотни. В предстоящую среду состоится торжественное открытие 11 «умного» дома.

Отметим, что вопросу реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» уделяется пристальное внимание со стороны главы Якутии Айсена Николаева.

По состоянию на 11 ноября текущего года отставания по реализации программы нет.