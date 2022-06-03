03.06.2022
08:24
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Погода

Жаркое солнце по небу плывёт…

Утром столбики термометров поднялись до +16° в Ытык-Кюеле, Сангаре, Батамае, Чурапче. В Намцах, Якутске, Крест-Хальджае зафиксировано +15°. А в Тикси, Быков Мысе по утрам по-прежнему сохраняется минусовая температура -2°, передает Ulus.Media со ссылкой на ЯУГМС.

На западе, нижней Лене, юге местами прогнозируют кратковременные дожди, грозы, на северо-востоке небольшой, местами умеренный дождь, на Арктическом побережье местами с мокрым снегом, на остальной части без существенных осадков. Ветер умеренный.

По данным синоптиков, днем в Нюрбинском, Сунтарском, Мирнинском, Ленском, Олекминском, Оймяконском районах местами ожидается гроза, при грозе порывистый ветер до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +8+13°, при прояснениях +1+6°, на побережье местами-1-6°, днем прогреется до +21+26°, при дожде, на юге, северо-востоке местами +14+19°, на побережье +5+10°, местами -2,+3°.

В Якутске без существенных осадков, ветер южный 2-6 м/с, температура днем +24+26°.

Фото: Надежды Коротовой
Источник: Ulus.Media

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