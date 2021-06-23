Жаркая погода осложняет тушение лесных пожаров в Якутии

По сведениям Минэкологии Якутии, на территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 38 лесных пожаров общей площадью пройденной огнем 27 430,8 га, расположенных на территории 15 районов и ГО «город Якутск»:

Амгинского-1, Горного-2, Намского-1, Нюрбинского-4, Сунтарского-4, Верхневилюйского-6, Вилюйского-1, Кобяйского-1, Ленского-1, Томпонского-2, Олекминского-5, Оймяконского-2, Усть-Майского-2, Хангаласского-2, Мегино-Кангаласского-2, ГО «Якутск»-2.

Из них локализовано 6 лесных пожаров общей площадью 13 907,7 га на территории 5 районов и ГО «г. Якутск»-: Намского-1, Верхневилюйского-1, Нюрбинского-1, Мегино-Кангаласского-1, Сунтарского-1.

С начала суток ликвидировано 9 пожаров площадью 314,7 га.

По данным космического мониторинга, на территории республики действует 35 термоточек.