Жаркая погода осложняет тушение лесных пожаров в Якутии
По сведениям Минэкологии Якутии, на территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 38 лесных пожаров общей площадью пройденной огнем 27 430,8 га, расположенных на территории 15 районов и ГО «город Якутск»:
Амгинского-1, Горного-2, Намского-1, Нюрбинского-4, Сунтарского-4, Верхневилюйского-6, Вилюйского-1, Кобяйского-1, Ленского-1, Томпонского-2, Олекминского-5, Оймяконского-2, Усть-Майского-2, Хангаласского-2, Мегино-Кангаласского-2, ГО «Якутск»-2.
Из них локализовано 6 лесных пожаров общей площадью 13 907,7 га на территории 5 районов и ГО «г. Якутск»-: Намского-1, Верхневилюйского-1, Нюрбинского-1, Мегино-Кангаласского-1, Сунтарского-1.
С начала суток ликвидировано 9 пожаров площадью 314,7 га.
По данным космического мониторинга, на территории республики действует 35 термоточек.
«За прошедшие сутки в зоне обслуживания обнаружено 16 пожаров на площади 129,5 га, по которым незамедлительно приняты меры по тушению. Жаркая сухая погода осложняет тушение лесных пожаров. Сегодня на тушении лесных пожаров задействовано 1 569 человек, применяется 165 единиц техники. Для патрулирования и передислокации лесных пожарных применяются 24 воздушных судов», — сообщил руководитель Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии РС(Я) Владимир ИВАНОВ.
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