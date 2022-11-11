Жаркая борьба за кресло председателя

10 ноября в зале кинотеатра «Центральный» состоялось отчетно-выборное собрание Якутского регионального отделения Союза кинематографистов России, на повестке дня было рассмотрено два вопроса — отчет правления и избрание нового состава правления, а также нового председателя.

На кандидатуру председателя претендовали два кинематографиста — известные режиссёры Эдуард НОВИКОВ и Иван КРИВОГОРНИЦЫН.

В результате голосования новым председателем Союза кинематографистов Якутии избран Новиков Эдуард Алексеевич- режиссер кинокомпании «Сахафильм», зрители знают его по фильму «Тойон кыыл», кстати этот фильм попал в десятку лучших фильмов российских кинематографистов. Заместителем избран Иван Кривогорницын.

По информации ответственного секретаря Союза кинематографистов Якутии Тамары ДМИТРИЕВОЙ, из 18 принявших участие членов, 10 голосов было отдано Новикову Эдуарду и 8 Кривогорницыну Ивану.

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