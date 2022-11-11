11.11.2022
12:00
542

Культура

Жаркая борьба за кресло председателя

     10 ноября в зале кинотеатра «Центральный» состоялось отчетно-выборное собрание Якутского регионального отделения Союза кинематографистов России, на повестке дня было рассмотрено два  вопроса — отчет правления и избрание нового состава правления, а также нового председателя.

     На кандидатуру председателя претендовали два кинематографиста  — известные режиссёры Эдуард НОВИКОВ  и Иван КРИВОГОРНИЦЫН. 

      В результате голосования новым председателем Союза кинематографистов Якутии избран Новиков Эдуард Алексеевич- режиссер кинокомпании «Сахафильм», зрители знают его по фильму «Тойон кыыл», кстати этот фильм попал в десятку лучших фильмов российских кинематографистов. Заместителем избран Иван Кривогорницын. 

      По информации ответственного секретаря Союза кинематографистов Якутии Тамары ДМИТРИЕВОЙ, из 18 принявших участие членов, 10 голосов было отдано Новикову Эдуарду и 8 Кривогорницыну Ивану. 

      Союз кинематографистов осуществляет защиту трудовых, авторских прав, профессиональных интересов своих членов.

Фото: предоставлено администрацией кинотеатра "Центральный"
Источник: Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ – СУЛУСХАН.

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх