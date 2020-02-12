Жарханский мини-театр представил спектакль про чурапчинских переселенцев

Немного истории. Чурапчинская трагедия — это принудительное переселение более 40 колхозов Чурапчинского улуса на рыбодобычу в арктические улусы республики в годы Великой Отечественной войны по решению бюро Якутского обкома ВКП(б), повлёкшее за собой гибель более 1700 человек.

Проведя в тяжёлых условиях три года (1942—1944) и понеся при этом значительные потери среди населения (в основном старики, женщины и дети), лишь в 1944 г. по ходатайству первого секретаря Якутского обкома КПСС И.Е. ВИНОКУРОВА новое партийное и советское руководство решило вернуть переселенцев на родину. Итогом этого трагического эксперимента республиканского руководства, членов бюро обкома ВКП(б) и наркома земледелия явились следующие факты: по данным на 1 января 1947 г., из числа переселенцев вернулись в родные места 1108 человек из общего числа 4988, 15 колхозов из общего числа 41 и 433 хозяйства из общего числа 1655. Лишь несколько сотен человек остались жить в северных районах.

11 февраля в Саха театре им. Ойунского мини-театр «Кунду кулууктэр» и Дом народного творчества «Одун» Жарханского наслега Сунтарского улуса представили спектакль о вышеуказанных событиях «Хаhан да оспот баас» в постановке Василия ВАСИЛЬЕВА по мотивам повести участника чурапчинского переселения Дмитрия СЕДАЛИЩЕВА.

Василий ВАСИЛЬЕВ рассказал SakhaLife о своей постановке:

— Данный спектакль мы поставили в рамках празднования 75-летия Победы. Его народ принял, в своем наслеге показали несколько раз, жители в каждый раз приходят и смотрят с интересом, сочувствуя нашим героям.

Дважды получали Гран-при на Сунтарских театральных фестивалях. И это дало толчок, чтоб показать на сцене Саха театра.

В постановке роли исполняют непрофессиональные артисты, все трудятся на других должностях. Хотел бы выразить им благодарность, а также нашим зрителям.

Мы хотели сказать своим спектаклем, что такая трагедия не должна повториться, и чтоб люди помнили ее.

На родине Дмитрия СЕДАЛИЩЕВА мы также покажем нашу драму — на сцене Чурапчинского дома народного творчества. Вся прибыль от продажи билетов пойдет в помощь при строительстве сквера памяти участников чурапчинского переселения.