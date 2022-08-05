Жара возвращается в столицу

На востоке, юго-востоке преимущественно без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром до 15-18 м/с, в Вилюйском, Верхневилюйском, Олекминском, Алданском, Нерюнгринском, Горном, Кобяйском районах местами ливни. Температура воздуха ночью +13+18°, на западе и северо-востоке +8+13°, на севере +1+6°. Днем +24+29°, на западе, юге, северо-востоке +16+21°, на севере +11+16°. В Якутске преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с., днем температура +26+28°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх