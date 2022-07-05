Жара продолжает испытывать на прочность жителей Якутии

В Саскылахе по утрам температура все еще держится ближе к нулевой отметке +2°, на Быковом Мысе +4°, в Оленьке +9°. Значительно потеплело в Тикси +14°, в Чокурдахе +16°, в Черском, Среднеколымске и Сунтаре +18°. В Белой Горе, Усть-Моме, Сангаре, Покровске и Чульмане +21°. Жара продолжает испытывать на прочность жителей Якутска, так, в районе аэропорта в 6 ч +25°, в Намцах и Крест-Хальджае +24°, в Усть-Мае +23°, в Ытык-Кюеле +22°, в Вилюйске +20°.

В Нижнеленских районах, на юге, в центральных районах, местами на северо-западе, северо-востоке небольшие кратковременные дожди, на юго-западе кратковременные дожди, в Ленском районе местами ливни, грозы. Порывы ветра при грозе до 9-14 м/с, на северо-западе до 15-18 м/с, по нижней Лене и Арктических районах до 15-20 м/с, на побережье 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью +13+18°, на севере, северо-востоке +8+13°, в Арктических районах -1,+4. Днем +31+36°, в западных, Нижнеленских районах и на северо-востоке +23+28°, на северо-западе +18+23°, в Арктических районах +9+14°.

В Якутске преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9 м/с, днем +33+35°.