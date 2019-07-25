Жара — погода в Якутске на завтра

Прогноз погоды в г. Якутске Ожидаемая с 21 час 25/VII до 21 час 26/VII Без осадков, ветер южный 3-8 м/с, температура воздуха ночью +8+10, днем +29+31°. Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 27-28/VII 2019 г. На севере, северо-западе, северо-востоке небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром 12-17 м/с, на Арктическом побережье до 14-19 м/с. Температура воздуха ночью +8+13, в пониженных местах, в горах, на побережье 0,+5, на западе +15+20°. Днем +25+30, на западе +30+35, на севере +17+22, местами +11+16, на побережье +5+10°. Источник: Якутское УГМС.

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