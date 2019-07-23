Жара — погода в Якутске на завтра

Прогноз погоды в г. Якутске
Ожидаемая с 21 час 23,07 до 21 час 24,07
Без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура воздуха ночью +9+11, днем +28+30°.
Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия)
на 25-26/VII 2019 г.
На севере, северо-востоке и Колыме, местами на юге небольшой дождь. На Арктическом побережье порывистый ветер до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +9+14, местами на западе +15+20, на севере +1+6, днем +25+30, на западе +30+35, при дожде +17+22°.
Источник: Якутское УГМС.