Жара — погода в Якутске на завтра

Прогноз погоды в г. Якутске Ожидаемая с 21 час 23,07 до 21 час 24,07 Без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура воздуха ночью +9+11, днем +28+30°. Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 25-26/VII 2019 г. На севере, северо-востоке и Колыме, местами на юге небольшой дождь. На Арктическом побережье порывистый ветер до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +9+14, местами на западе +15+20, на севере +1+6, днем +25+30, на западе +30+35, при дожде +17+22°. Источник: Якутское УГМС.

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