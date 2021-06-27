Жара. Июнь. ДТП с нехорошими последствиями

25 июня около 14:05 минут, водитель 2001 г.р., управляя автомашиной ГАЗ 3302, двигаясь со стороны улицы Бабушкина в сторону паромной переправы «Даркылаах» по улице 50 лет Советской Армии, возле дома №61/1 улицы 50 лет Советской Армии, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения. При этом совершил касательное столкновение с двумя встречными автомобилями ФАВ и Тойота Ланд Крузер.

В результате ДТП бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу с открытым переломом предплечья водителя ГАЗ 3302.

Другие участники происшествия не пострадали.

В ходе проверки установлено, что водитель автомашины ГАЗ получил водительские права в прошлом году, по категории «В,В1,С,С1», за текущий год к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 5 раз.

В момент ДТП все водители были трезвыми.

В тот же день, около 14:24 минут, водитель-женщина 1995 года рождения, управляя автомобилем Тойота Королла Аксио при выезде с прилегающей территории дома №14 улицы Дзержинского с левым поворотом в сторону проспекта Ленина, не уступила преимущество в движении автомашине Лексус ЛХ 570, под управлением водителя 1985 г.р., и совершила с ним столкновение.

В результате происшествия водитель Тойоты Короллы Аксио получила ушибы, назначено амбулаторное лечения.

Установлено, что у автоледи однолетний стаж вождения, за текущий год к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась.

В момент ДТП водители были трезвыми. По факту обоих ДТП проводятся административные расследования.

Госавтоинспекция настоятельно призывает всех водителей соблюдать Правила дорожного движения! Помните, что на дорогах, возможно, поджидает множество разных ситуаций.