27.06.2021
11:37
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Происшествия

Жара. Июнь. ДТП с нехорошими последствиями

25 июня около 14:05 минут, водитель 2001 г.р., управляя автомашиной ГАЗ 3302, двигаясь со стороны улицы Бабушкина в сторону паромной переправы «Даркылаах» по улице 50 лет Советской Армии, возле дома №61/1 улицы 50 лет Советской Армии, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения. При этом совершил касательное столкновение с двумя встречными автомобилями ФАВ и Тойота Ланд Крузер.

В результате ДТП бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу с открытым переломом предплечья водителя ГАЗ 3302.

Другие участники происшествия не пострадали.

В ходе проверки установлено, что водитель автомашины ГАЗ получил водительские права в прошлом году, по категории «В,В1,С,С1», за текущий год к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 5 раз.

В момент ДТП все водители были трезвыми.

В тот же день, около 14:24 минут, водитель-женщина 1995 года рождения, управляя автомобилем Тойота Королла Аксио при выезде с прилегающей территории дома №14 улицы Дзержинского с левым поворотом в сторону проспекта Ленина, не уступила преимущество в движении автомашине Лексус ЛХ 570, под управлением водителя 1985 г.р., и совершила с ним столкновение.

В результате происшествия водитель Тойоты Короллы Аксио получила ушибы, назначено амбулаторное лечения.

Установлено, что у автоледи однолетний стаж вождения, за текущий год к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась.

В момент ДТП водители были трезвыми. По факту обоих ДТП проводятся административные расследования.

Госавтоинспекция настоятельно призывает всех водителей соблюдать Правила дорожного движения! Помните, что на дорогах, возможно, поджидает множество разных ситуаций.

Фото: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
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