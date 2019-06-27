Жара и ветер — погода в Якутске на завтра

Прогноз погоды в г. Якутске Ожидаемая с 21 час 27/06 до 21 час 28/06 Без осадков, ветер северо-западный ночью 2-5 м/с, днем 5-10 м/с, температура воздуха ночью +11+13, днем +28+30°. Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 29-30. 06. 19. 29 июня на севере, местами на северо-востоке, 30 июня днем местами на северо-западе, по нижней Лене, в центральных районах и на юге небольшие, умеренные дожди, местами ливни, грозы, на побережье Арктики местами ночью с мокрым снегом. Ветер при грозах и на побережье порывистый до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +12+17, местами в низинах, горах и на побережье +2+7, днем +25+30, на западе +30+35, на северо-востоке, севере +20+25, на побережье +3+8°. Источник: Якутское УГМС.

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