Жара и ветер — погода в Якутске на завтра

Прогноз погоды в г. Якутске
Ожидаемая с 21 час 27/06 до 21 час 28/06
Без осадков, ветер северо-западный ночью 2-5 м/с, днем 5-10 м/с, температура воздуха ночью +11+13, днем +28+30°.
Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия)
на 29-30. 06. 19.
29 июня на севере, местами на северо-востоке, 30 июня днем местами на северо-западе, по нижней Лене, в центральных районах и на юге небольшие, умеренные дожди, местами ливни, грозы, на побережье Арктики местами ночью с мокрым снегом. Ветер при грозах и на побережье порывистый до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +12+17, местами в низинах, горах и на побережье +2+7, днем +25+30, на западе +30+35, на северо-востоке, севере +20+25, на побережье +3+8°.
Источник: Якутское УГМС.