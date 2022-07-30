Жара до +32° снова накроет Якутию

В Мирнинском, Ленском, Олекминском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхоянском, Оймяконском, Алданском, Нерюнгринском районах кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром до 15-18 м/с.

В центральных, восточных, юго-восточных районах сухая, жаркая погода. Температура ночью +13+18°, на северо-востоке +8+13°, на Колыме +3+8°, днем +30+35°, на юго-западе и северо-востоке +23+28°, на севере +18+23°, на побережье Арктики +5+10°.

В Якутске преимущественно без осадков, днем дым, ветер южный 4-9 м/с., днем +30+32°

Предупреждение!

1-2 августа в Намском, Усть-Алданском, Чурапчинском районах ожидается установление чрезвычайно высокого V класса пожароопасности леса.



30 июля, в Алданском, Нерюнгринском, Олекминском, Ленском, Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхоянском, Оймяконском районах местами ожидаются кратковременные дожди количеством осадков 11мм и более, местами грозы с порывистым ветром до 15-18 м/с.









