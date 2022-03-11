Жалобы на рост цен поступают со всей республики — Госкомцен

Сегодня Председатель Госкомцен РС(Я) Антонина Винокурова приняла участие на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка на территории РС(Я) под руководством заместителя Председателя Правительства Якутии Михаила Никифорова, сообщает тгк Госкомцен РС(Я).

В своем выступлении она озвучила, что обращения и жалобы на высокие цены продуктов поступают почти со всей республики, на сегодня с начала месяца поступило более 208 жалоб, Госкомцен оперативно принимает меры административного воздействия, так сегодня 58 административных дел находятся в производстве.

Также она озвучила предложение увеличить перечень социально значимых продуктов с 13 до 28 наименований в г. Якутск, включить туда овощи и другие наименования, которые ранее не входили в перечень. С учетом роста закупочных цен Антонина Винокурова сообщила о необходимости принятия решения о снижении действующих торговых надбавок, которые применяются к закупочным ценам.

Кроме этого, она предложила производителям: Якутскому гормолзаводу, Якутскому хлебокомбинату, Якутской птицефабрике, Саюри, Хатасскому свинокомплексу предоставить расчеты отпускных цен для принятия согласованных со штабом решений по ценовой политике.