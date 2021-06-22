Жалобы на качество ремонта дорог принимаются до 1 июля

Жители Якутска могут пожаловаться на состояние отремонтированных дорог через Госуслуги.

В Якутске 48 участков дорог, на которые еще сохраняется гарантийный срок. ЦУР Якутии призывает горожан сообщить о своих замечаниях по проведенному ремонту дорог с 2018 по 2020 год.

Отправлять замечания нужно через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» из Google Play и AppStore. При составлении жалобы нужно обязательно указать точное местоположение проблемы, кратко описать суть и приложить фото.

Срок приема замечаний — с 22 июня по 1 июля.

Список участков дорог, находящихся на гарантийном сроке:



2018 год

1. ул. Автодорожная на участке от ул. Дежнева до Покровского тракта

2. Объездное шоссе на участке от автострады 50 Лет Октября до Вилюйского тракта (1-ая очередь – от автострады 50 Лет Октября до ул. Жорницкого, с кольцевой развязкой на пересечении с ул. Жорницкого)

3. ул. Кальвица на участке от ул. Дзержинского до ул. Жорницкого

4. ул. Ломоносова на участке от ул. Петровского до ул. Октябрьская

5. ул. Жорницкого на участке от ул. Объездного шоссе до ул. Строителей

6. ул. Чиряева на участке от ул. Дзержинского до ул. Хабарова

7. Хатын-Юряхское шоссе на участке от Объездного шоссе до ул. Курнатовского

8. пер. Хоринский



2019 год

9. мкр. Марха ул. Якова Петерса

10. мкр Марха ул. Экспериментальная на участке от ул. Заводская до ул. Мелиораторов

11. ул. Газовиков от Маганского тракта до ул. Школьная

12. мкр Марха ул. Школьная

13. автомобильный мост в мкр Северный

14. автомобильный мост Мархинка

15. Подъездные дороги в мкр Северный

16. ул. Красильникова на участке от Сергеляхского шоссе до ул. Автодорожная

17. ул. автодорожная на участке от ДСК до ул. Воинская

18. ул. И. Арбиты, Хоринская

19. ул. Жорницкого на участке от ул. Пирогова до ул. С. Данилова

20. ул. П. Алексеева на участке от ул. Пирогова до ул. С. Данилова

21. Хатын-Юряхское шоссе на участке от Вилюйского тракта до ул. Курнатовского

22. ул. Пилотов на участке от рынка «Белое озеро» до ул. Курнатовского

23. ул. Суоруна Омоллоона на участке от ул. Хабарова до ул. Ларионова

24. ул. Ларионова на участке от Набережной 202 мкр до 203 мкр

25. автомобильный мост через реку Шестаковка в с. Пригородный

26. ул. Б. Марлинского на участке от ул. Авиационная до ул. Кальвица

27. ул. Чайковского на участке от Вилюйского тракта до ул. Кеши Алексеева



2020 год

28. ул. Лонгинова на участке от ул. Ильменская до разворотной площадки

29. ул. Воинская от ул. Автодорожная до подъездной дороги к мкр Стерх

30. ул. Петровского на участке от пр. Ленина до ул. Чайковского

31. ул. Орджоникидзе на участке от ул. П. Алексеева до ул. Петровского

32. Окружное шоссе на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта (2 очередь)

33. ул. Курнатовского на участке от ул. Пилотов до Хатын-Юряхского шоссе

34. ул. Курашова на участке от ул. Лермонтова до пр. Ленина

35. ул. Свердлова на участке от ул. Кальвица до ул. Лермонтова

36. Кольцевая развязка на пересечении улиц П. Алексеева-Стадухина-Пирогова

37. Перекрестки на пересечении улиц Пояркова-Курашова, Пояркова-П. Алексеева

38. Кольцевая развязка «Гимеин» на пересечении Сергеляхского шоссе с ул. Я. Потапова

39. ул. К Алексеева на участке от ул. Чайковского до ул. Лермонтова

40. с. Табага (Березовая, Каландаришвили)

41. с. Кангалассы (ул. Пионерская, Лесная, Объездная)

42. с. Пригородный (ул. Новая)

43. с. Хатассы (ул. Аржакова, Совхозная)

44. с. Тулагино (ул. Уваровская, Связистов, Порядина)

45. подъездная дорога к мкр «Три Сосны» от Вилюйского тракта

46. ул. Губина на участке от ул. Ф. Попова до ул. Чиряева

47. с. Маган (ул. Алымова)

48. с. Маган (ул. Кирова)