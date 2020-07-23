Жалобу в госстройжилнадзор можно направить онлайн

В Управлении госстройжилнадзора РС(Я) подвели итоги работы с обращениями граждан за первое полугодие. Всего поступило более 1700 обращений, в основном от жителей столицы республики. Чаще всего якутяне сообщают о проблемах в жилищно-коммунальном хозяйстве. На все вопросы даны ответы, в 190 случаях приняты меры, сообщили ЯСИА в пресс-службе управления. В ведомстве также пояснили, как можно направить обращения сейчас, когда действуют ограничительные меры.

За первое полугодие в Управление госстройжилнадзора РС(Я) поступило 1742 обращений граждан, что на 295 обращений меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (2037 обращений). 47 обращений были переадресованы по компетенции в другие ведомства.

Чаще всего граждане обращались по вопросам жилищно-коммунальной сферы (ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов, перебои в электро-, водо-, газо- и теплоснабжении, вопросы по определению платы за ЖКУ, технического состояния домов, переселения из аварийных домов, ветхого жилья, капитального ремонта и др.) – 1536 обращений или 88,1% от общего количества вопросов, поставленных в обращениях.

Второе место по количеству обращений занимали вопросы по контролю в сфере долевого строительства, нарушениям при строительстве и устранению строительных недоделок и соблюдению СНИПов – 135 обращений от граждан.

70% от количество обращений поступили от жителей города Якутска. 27% поступило через различные федеральные, республиканские органы власти, муниципалитеты, органы прокуратуры республики.

В форме электронных сообщений, направленных через официальный сайт Управления, поступило 224 обращений граждан, посредством портала государственной информационной системы “Жилищно-коммунальное хозяйство” – 107 обращений.

По результатам рассмотрения обращений граждан поддержаны и приняты меры по 190 обращениям, даны письменные ответы разъяснительного характера 1281 заявителю. Все обращения граждан рассмотрены в установленный законом срок.

В Управлении госстройжилнадзора РС(Я) в настоящее время продолжают действовать ограничительные меры по посещению ведомства гражданами и проведению личного приема. Рекомендуется направлять обращения в письменной форме:

– В сканированном виде или фото обращения на электронную почту: ugszhn@sakha.gov.ru;

– Электронно через систему ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru). В адресатах выбрать «Управление госстройжилнадзора РС(Я) (ОГВ субъекта РФ, Контролирующий орган, ГЖИ)».