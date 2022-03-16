Жалобами на повышение цен займется прокуратура

Госкомцен сообщает, что в городе Якутске действуют торговые надбавки на 13 наименований продовольственных товаров, по которым принимаются жалобы граждан. Всего на «горячую линию» поступило 441 звонков. По 174м из них жалобы приняты

. Если ранее Госкомцен мог самостоятельно возбуждать административные дела, то по выходу постановления Правительства РФ от 10марта с.г. данное право исключается и все материалы сегодня завтра будут переданы в прокуратуру и далее все жалобы также будут передаваться в прокуратуру. Тарифные агенты будут привлекаться на проверки прокуратуры. Данная мера позволит более оперативно реагировать на жалобы граждан, так как если ранее мы могли работать только через запросы, то проверки прокуратуры будут проводиться с непосредственным выездом на места.

На фото тгк Yktpublic: ценники в магазинах Якутска.