Жалоба защиты главреда «Якутия.Инфо» оставлена без удовлетворения — ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Сегодня, 17 января 2023 года Верховный Суд Республики Саха (Якутия) рассмотрел апелляционную жалобу по делу об административном правонарушении в отношении главного редактора сетевого издания «Якутия.Инфо» о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и оставил решение Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) без изменения.

Напомним, что 22 ноября 2022 года, суд первой инстанции признал его виновным по делу об административном правонарушении по ч.1 ст.20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Судом установлено, что вечером 21 сентября 2022 года, находясь на площади Орджоникидзе, журналист произвел видеосъемку и опубликовал видео в телеграм-канале «Yakutia.info», в котором женщина, обращаясь к нему, говорит, что необходимо прекратить.., при этом держит в руках лист бумаги, где на якутском языке написано «Сэриитохтоотун».

Представитель журналиста подала апелляционную жалобу на постановление Якутского городского суда Республики Саха (Якутия), в которой пыталась доказать, что в действиях журналиста отсутствует состав административного правонарушения и просила прекратить производство по делу.

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела и заслушав доводы жалобы оставил постановление Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) без изменений, жалобу представителя – без удовлетворения.