Жалоба СР необоснованна – ЦИК Якутии

Председатель ЦИК Якутии Евгений ФЕДОРОВ сообщил СМИ:

— На сегодня повестку исчерпали, подписали протоколы, и данные материалы мы сегодня же отправляем в ЦИК России для подведения итогов в целом по стране. Хотел бы отметить, что в ходе избирательной кампании к нам поступило 101 обращение от граждан, на которые мы дали полностью все разъяснения. В ходе трехдневного голосования поступило 9 обращений, на которые мы также дали обоснованные ответы.

В последний день голосования в адрес избиркома региона поступило две жалобы: от ЦИК России передали, что обратился депутат Госдумы, а также жалобу подал наблюдатель одной из партий.

«Мы дали ответы по всем жалобам, нарушений в данном случае не нашли и посчитали, что заявления были поданы необоснованно. Самое главное — в целом в адрес ЦИК Якутии после дня голосования жалоб не поступило. Поступили жалобы со стороны двух политических партий в адрес территориальных избирательных комиссий», — сказал он.

Он сообщил, что после разъяснений партия «Единая Россия» отозвала свое заявление, удовлетворившись ответом. В свою очередь, жалобы от партии «Справедливая Россия — За Правду» посчитали необоснованными после рассмотрения территориальными избиркомами.

«Соответственно никаких оснований, которые воспрепятствовали бы определить итоги выборов в республике, — нет. Таким образом, на сегодняшний есть все основания для того, чтобы считать, что избирательная кампания в республике завершена», — заключил Федоров.