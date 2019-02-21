Жадность одного из подельников подвела шайку воров

В поселке Айхал Мирнинского района трое мужчин подозреваются в краже электрического кабеля.

Оперативниками ОМВД России по Мирнинскому району установлено, что трое местных жителей в возрасте от 29 до 44 лет незаконно проникли в коллекторное помещение одного из предприятий поселка, где проводились монтажные работы, и похитили оттуда 1 266 метров электрического кабеля.

Материальный ущерб, причиненный собственнику имущества, составил около 54 000 рублей. Похищенное подозреваемые сбыли. Вырученные денежные средства потратили на собственные нужды. Позже один из подозреваемых вновь вернулся на место совершения кражи.

Он вновь проник в помещение коллектора и попытался вынести электрический кабель, разрубив его на части. Однако ему не удалось довести свой преступный умысел до конца. Он был задержан. На этот раз ущерб, нанесенный предприятию, составил более 50 000 рублей.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».