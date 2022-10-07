Жадность фраера сгубила

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 17-летний житель Якутска, подозреваемый в вымогательстве.

Установлено, что в день происшествия 17-летние подозреваемый и потерпевший познакомились в одном из кинотеатров, после чего разговорились и отправились вместе гулять по городу.

Вскоре между молодыми людьми произошёл словесный конфликт, в результате которого подозреваемый, пригрозив физической расправой, вынудил потерпевшего отдать 5 тысяч рублей.

Однако, после этого вымогательства не прекратились, и злоумышленник стал требовать более крупные суммы. Тогда потерпевший испугался и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.