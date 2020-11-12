ЗЭС проводит модернизацию подстанции «Западная»

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) ведут работы по модернизации оборудования релейной защиты подстанции «Западная».

Подстанция «Западная», 1978 года постройки, классом напряжения 110 кВ, питает большую часть населения города Мирного, а также важные социальный объекты – детские сады, школы и Мирнинскую центральную районную больницу.

В рамках программы модернизации устройств релейной защиты и автоматики низкого напряжения энергетики ведут замену на 24 ячейках 10 кВ электромагнитных реле на современные терминалы микропроцессорных защит.

В отличие от устаревшего оборудования, установленного на подстанции еще в конце 80-х годов, микропроцессорная техника является более функциональной и даёт возможность иметь оперативную информацию о состоянии различных элементов схемы, управлять выключателями, оперативно настраивать устройства РЗА, снимать данные для более четкого анализа аварийных ситуаций.

«Новые технологии предлагают новые решения производственных задач. Теперь гораздо проще управлять режимом работы энергосистемы, своевременно принимать решения по устранению последствий аварий в энергосистеме. Модернизация РЗА — шаг к более устойчивой и надежной работе электроустановок», — комментирует начальник службы РЗАИ Юрий Голубев.

В рамках программы аналогичные работы по модернизации систем релейной защиты уже проведены на подстанциях Вилюйского и Нюрбинского РЭС, ПС 110 кВ «Вилюй», этот процесс согласно намеченной программе продлится до 2025 года и планирует охватить ПС 220 кВ «Мирный», ПС 220 кВ «Айхал», ПС 220 кВ «Чернышевская» и подстанции 35кВ Вилюйской группы районов.