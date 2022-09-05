Земский фельдшер службы 03

Программа «Земский фельдшер» Напроекта «Здравоохранение» заставила Сайыыну Васильеву кардинально сменить специфику работы, приведя ее в улусную службу «Скорой помощи», но об этом она не жалеет ничуть.

Свой профессиональный путь в медицине выпускница Якутского медколледжа начинала в одном из ФАПов Вилюйского района. Привычный ритм жизни медика в небольшом селе, который знает не только всех своих пациентов, но и помнит их анамнезы-диагнозы, закончился для нее после того, как в 2020 году она решила переехать в Таттинский улус.

— Здесь мне предложили стать участником программы «Земский фельдшер». Причем, работать предстояло в «Скорой помощи» Таттинской ЦРБ. Это показалось интересно во всех отношениях, и я согласилась, — рассказывает она.

О принятом решении она не жалеет ничуть, хотя нагрузка на «Скорой» ощутима всегда.

— Если обычно за смену приходится обслуживать в среднем до 12 вызовов, то в сезон подъема ОРВИ – осенью и зимой — их бывает больше 30, — говорит Сайыына Васильева.

При этом три сотрудника смены – диспетчер, фельдшер и водитель «Скорой» — успевают обслуживать не только райцентр, село Ытык-Кюель, где проживает около 7 тысяч человек, но и весь улус. Если поступает вызов, добираются до самых отдаленных сел.

К каким только пациентам не приходилось ей спешить на помощь за 2 года работы в службе 03! «Самые сложные – это, конечно, с инфарктами и инсультами. За больных всегда переживаешь, но за таких особенно. Стараешься делать все, чтобы довезти пациента до реанимации, где ему продолжат оказывать специализированную помощь уже в условиях стационара», — говорит Сайыына Владимировна.

Между тем, в последние годы, благодаря постоянной учебе, заметно расширился арсенал методик лечения и у медиков сельской «Скорой». В их числе, к примру, тромболизис, позволяющий растворить тромбы в сосудах при помощи специальных препаратов. Обучающие курсы они прошли на столичной станции «Скорая помощь».

— Я считаю программу «Земский фельдшер» особенно полезной для молодых. Это не только солидная финансовая «подушка», что очень кстати для начинающих специалистов, но еще и хороший опыт, позволяющий научиться чему-то новому. А в медицине без этого нельзя, — сказала Сайыына Васильева.