Земский фельдшер Андрей Кальсин: Кто, если не мы?

Счастливое стечение обстоятельств. Именно так оценивает свое участие в программе «Земский фельдшер» сотрудник Городской больницы Томмота Андрей Кальсин. Ведь работать в ее рамках ему повезло в том же городе, где он родился и вырос.

Профессию медика Андрей Константинович выбрал, можно сказать, по случаю: спас человеку жизнь! Причем, в экстремальной ситуации – ДТП.

У одного из пострадавших началось сильное кровотечение. И тогда Андрей наложил ему жгут, остановив кровь и выиграв спасительные минуты до приезда «Скорой». Прибывший по вызову фельдшер бригады 03, оценив его работу, так ему и сказал: «Иди, парень, к нам!». И Андрей Кальсин совету последовал. Сначала окончил Нерюнгринский медицинский колледж. А полтора года назад, после распределения, вступив в программу «Земский фельдшер», начал работать в службе «Скорой помощи» Томмотской больницы.

— Томмот мой родной город, я здесь вырос. И так получилось, что он подпадает под действие программы «Земский фельдшер»: здесь тоже требуются медики. Конечно, начинать работу было немного волнительно, но все получилось удачно. Сначала на «Скорой» прошел стажировку – несколько смен ездил на вызовы с опытными фельдшерами, которые познакомили с принципом деятельности этой службы. Ну, а потом началась самостоятельная практика, — говорит Андрей Кальсин.

Медик «Скорой» должен быть готов ко всему 24/7. В иные дни число вызовов в томмотской «Скорой помощи» доходит до 30. Выезжает бригада – фельдшер и медсестра — к взрослым и детям. Впрочем, с коллегами, говорит Андрей Кальсин, ему повезло: «Коллектив у нас дружный. Если что, приходим друг другу на помощь».

Последнее особенно важно именно в тех экстремальных условиях, в которых обычно работают медики «Скорой». Каких только ситуаций не случалось за это время в практике Андрея Константиновича!

— Легче сказать, чего за это время не было! И реанимационные мероприятия приходилось не раз проводить, и спасать пациентов с кровотечениями, ожогами 3 степени, травмами, инфарктами. Однако самые тяжелые больные – с ковидом, с тяжелыми пневмониями, — рассказывает он. При этом о смене работы на более спокойную он даже не задумывается: «С трудностями надо бороться. Кто, если не мы?»

Позитивно оценивает Андрей Кальсин и возможности программы «Земский фельдшер».

— Ее огромный плюс – это тот хороший старт, который она дает начинающим медикам. Причем, не только в профессиональном, но и житейском плане, внося солидную лепту в решение жилищной проблемы молодых семей. А именно эти два фактора позволяют специалисту быть уверенным в завтрашнем дне…

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