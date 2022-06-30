Земский доктор села Балагачча

Модернизация первичного звена Нацпроекта «Здравоохранение».

«Плюсов много, и главный из них – это опыт!» — так оценивает программу «Земский доктор» терапевт Мастахской врачебной амбулатории Вилюйского улуса Анна ДОКТОРОВА. В ней она участвует уже третий год.

Участником проекта, рассказывает Анна Николаевна, она стала почти случайно. Отработав после окончания Мединститута СВФУ им. М.Аммосова два года в столичной поликлинике №1, ушла в отпуск и уехала в Вилюйский улус, где работает муж. И тут вдруг выяснилось: в с. Балагачча в Мастахской врачебной амбулатории нужен терапевт. Им в 2020 году и стала Анна Николаевна, поменяв городскую медицину на сельскую.

Сейчас, по прошествии трех лет, она может сказать твердо: о принятом решении не жалеет нисколько. Хотя будни земского доктора, конечно, свою специфику имеют.

— Я давно привыкла постоянно находиться в полной боевой готовности. Потому что вызов может поступить и в твой выходной день, и глубокой ночью. И ты в любое время суток должен быстро оказать больному квалифицированную помощь, — говорит она.

Помимо с. Балагачча, где проживает около 600 человек, в зоне ответственности земского доктора также близлежащие села Кирово и Кыргыдай. Поток больных в амбулаторию, где помимо нее работают также 4 медсестры, санитарка, водитель и рабочий, не мал.

— Ежедневно к нам, в среднем, обращаются 10-15 человек. В основном, по поводу гипертонии, проблем с сердцем, заболеваний опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, почек и пр., — говорит она.

В основном удается справляться самой. Очень ценны, говорит она, советы опытных медсестер амбулатории, за плечами у каждой из которых десятки лет стажа в медицине. Ну, а в самых трудных случаях на помощь всегда готовы прийти коллеги из Вилюйской ЦРБ.

— Хорошо, что улучшилась мобильная связь и есть быстрый интернет. В любое время можно дозвониться до врачей из Вилюйска. В экстренных случаях я могу, например, снять ЭКГ у пациента, отправить специалистам в Вилюйскую ЦРБ и тут же получить консультацию по дальнейшему лечению больного. Это очень упрощает работу, — говорит она.

Если же пациенту требуется незамедлительная госпитализация в стационар, врач амбулатории сопровождает его в ЦРБ в Вилюйске, который находится за 100 км. Для таких случаев у амбулатории есть санитарный транспорт. «В этом году ездить пришлось довольно часто – много было больных с ковидом», — рассказывает Докторова.

Несмотря на свою беспокойную жизнь, Анна Докторова считает: принятое решение было абсолютно верным.

— Люди приходят на прием с разными патологиями, и ты должен разобраться в проблеме, поставив верный диагноз. Ты смотришь больного, одновременно выступая, по сути, в роли терапевта, эндокринолога, кардиолога, хирурга и других специалистов, а значит, должен быть мастером на все руки, — сказала она. – Да, приходится отвечать буквально за все, но проект «Земский доктор» — это колоссальный профессиональный опыт, который просто бесценен…