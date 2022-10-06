Земский доктор Сайына Никитина: Это особая ответственность для врача

Участие в программе «Земский доктор» — это двойная ответственность для врача. В этом убеждена участковый терапевт врачебной амбулатории Табаги Сайына Никитина, вступившая в нее два года назад.

В своей профессии Сайына Егоровна не новичок – медицине отдала 20 лет. Успела поработать и на Крайнем Севере, в Анабарском улусе, и в Амгинской ЦРБ. И везде – на переднем крае первичного звена медицины: участковым врачом, к которому занедуживший пациент обращается в первую очередь.

Участие в программе «Земский доктор» стало хорошей возможностью продолжить этот опыт уже в новом качестве. С 2021 года она работает во врачебной амбулатории пригородного села Табага, о чем совершенно не жалеет.

— По семейным обстоятельствам пришлось переезжать поближе к Якутску. А тут я увидела объявление, что в Табагу по программе «Земский доктор» нужен участковый терапевт. Подумала, почему бы не попробовать? В итоге получилось все очень удачно: здесь интересная работа и хороший коллектив, — рассказывает она.

В зоне ее ответственности – более полутора тысяч прикрепленного взрослого населения из трех населенных пунктов: Табаги, Старой Табаги и Владимировки.

— Рабочий день строится, как у всех участковых терапевтов: с утра прием пациентов, после обеда еду на вызовы. Обычно на прием приходит 20-25 человек. Поводы самые разные: ОРВИ, простуда, заболевания ЖКТ, опорно-двигательного аппарата и пр. Оказываем первичную помощь острым больным, делаем перевязки, назначаем дальнейшее лечение и пр. В случае необходимости направляем на специализированную медпомощь в город, — рассказывает Сайына Никитина.

Большую помощь, говорит она, оказывают специалисты Якутской горбольницы №3, подразделением которой является врачебная амбулатория Табаги. Все узкие специалисты – невролог, эндокринолог, кардиолог и пр., регулярно, по графику, приезжают в Табагу – проводят прием пациентов. В случае необходимости на базе ЯГБ №3 можно провести и весь необходимый спектр исследований: МРТ, компьютерную томографию и т.д.

После обеда она едет по вызовам — пациенты ждут ее во всех трех селах. Вакцинация, диспансеризация, активное посещение больных на дому, оформление инвалидности и многое другое, — фронт работ у участкового терапевта обширный.

— Программа «Земский доктор» хороша не только тем, что помогает медикам решать какие-то материальные вопросы. Это еще и дополнительная стимуляция специалиста. Земский доктор не только работает в определенной местности, но и живет там, а значит, лучше узнает проблемы местного населения, связанные со здоровьем, и решает их. Особенно же такая профессиональная школа хороша для тех, кто только начинает свой путь в медицине, — сказала Сайына Никитина.