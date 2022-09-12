Стоматолог Роман Егоров: «Программа «Земский доктор» — это бесценный опыт»

Лучшим началом своей карьеры потомственный стоматолог Роман Егоров посчитал участие в программе «Земский доктор», и за три года об этом ни разу не пожалел.

Свою специальность Роман Иннокентьевич выбрал по примеру отца, который был зубным врачом. Причем, окончив в 2017 году Медицинский институт СВФУ им. М.Аммосова, остаться в столице даже не помышлял. «Ехать за опытом надо в район!» — решил он.

— После вуза я еще успел отслужить в армии. А когда демобилизовался, подумал: «Почему бы не вступить в программу «Земский доктор»? – рассказывает Роман Егоров.

В итоге его первым местом работы в рамках проекта стало село Майя, где находится поликлиника Мегино-Кангаласской центральной районной больницы. Именно здесь он начинал, как стоматолог, и говорит, что очень рад оказаться именно тут.

— Конечно, было очень волнительно начинать свою практику. Самыми сложными были первые месяцы, причем, трудно было именно в психологическом плане. Но рядом были старшие коллеги, которые всегда могли помочь, подсказать, и в итоге я быстро вошел в рабочую колею, — говорит он.

Каких только пациентов не принимал он за это время! От банального кариеса до переломов челюсти и пр. Сегодня на прием к Роману Иннокентьевичу, который работает заведующим стоматологическим отделением, ежедневно приходит до 30 больных. Причем, летом, как правило, их поток увеличивается.

— Несмотря на укомплектованность штатов, потребность в стоматологической помощи всегда велика, особенно в районе. В ряде сел имеются свои стоматологи, но когда специалисты уходя в отпуск, пациенты едут в райцентр и всем нужно помочь, — рассказывает он.

Примечательно, что за эти 3 года, которые он работает в Майе, ему довелось не только зубы лечить, но и еще и противодействовать ковиду. В разгар пандемии новой коронавирусной инфекции, когда нарастал поток больных, а врачей не хватало, для борьбы с ним были мобилизованы медики всех специальностей.

— Мы прошли обучение, после чего я, например, работал в приемном покое. И этот опыт тоже считаю для себя очень полезным, — говорит он.

После окончания контракта, через 2 года, Роман Егоров хотел бы поступить в ординатуру и учиться дальше. Но в любом случае тот опыт, который он получил, работая в селе, считает бесценным.

— Для молодых специалистов программа полезна тем, что ты начинаешь чувствовать себя в своей профессии более уверенно и работаешь, преодолевая любые сложности, – сказал он.